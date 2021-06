Spätestens seit dem Übernahmeangebot von Jazz Pharmaceuticals an die Aktionäre von GW Pharmaceuticals ist das irische Biotechnologieunternehmen im Cannabis-Sektor ein Begriff.

Nicht zuletzt dürften die Verkaufszahlen des von GW Pharmaceuticals entwickelten cannabidiolbasierten Präparats Epidiolex® (in Europa wird das Präparat unter dem Namen Epidyolex® geführt und vertrieben) für Aufmerksamkeit gesorgt und wohl auch Begehrlichkeiten geweckt haben.

Jazz Pharmaceuticals legte knapp 7,2 Mrd. US-Dollar für GW Pharmaceuticals auf den Tisch und erwartet insbesondere von Epidiolex® / Epidyolex® jede Menge und billigt dem Präparat Blockbusterpotential zu. Von einem Blockbustermedikament spricht man, wenn dessen Jahresumsatz bei mindestens 1 Mrd. US-Dollar liegt. Die nächsten Quartale werden nun zeigen müssen, ob die ausgegebenen Ziele erreicht werden können. Anfang Mai gab Jazz Pharmaceuticals schließlich den Vollzug der Übernahme bekannt.

Noch ohne etwaigen Einfluss aus der Übernahme von GW Pharmaceuticals waren die Anfang Mai präsentierten Q1-Finanzergebnisse von Jazz Pharmaceuticals.

Das Unternehmen gab für das 1. Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 607,581 Mio. US-Dollar bekannt, nach einem Umsatz in Höhe von 534,726 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Jazz Pharmaceuticals wies für den Berichtszeitraum einen Nettogewinn in Höhe von 121,832 Mio. US-Dollar aus. Im Vorjahresquartal wurde noch ein Verlust in Höhe von -157,833 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn für das 1.Quartal 2021 belief sich auf 228,819 Mio. US-Dollar; nach 25,833 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2020.

Jazz Pharmaceuticals erhöhte im Zuge der Integration von GW Pharmaceuticals kürzlich seine Prognose für 2021 an und erwartet nunmehr einen Umsatz in Höhe von 3,020 Mrd. US-Dollar bis 3,180 Mrd. US-Dollar. In der vorherigen Prognose von Anfang Mai waren es noch 2,55 Mrd. US-Dollar bis 2,70 Mrd. US-Dollar

In den letzten Monaten verzeichnete die Aktie von Jazz Pharmaceuticals eine überaus robuste Aufwärtsbewegung. Das Ganze gipfelte zuletzt in einer Attacke auf die Marke von 190 US-Dollar. Einsetzende Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie jedoch erst einmal in eine Verschnaufpause und zu einem Rückzug unter die 180 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn sich die Konsolidierung weiterhin oberhalb von 160 US-Dollar abspielen würde. Die 200-Tage-Linie im Verbund mit einer stark ausgebauten Horizontalunterstützung formt in diesem Bereich eine veritable Unterstützung. Sollte es unter die 160 US-Dollar gehen, ist hingegen Obacht geboten. Auf der Oberseite würde der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch ein frisches Kaufsignal generieren.