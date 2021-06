Mit Spannung wurden die frischen Quartalszahlen von HEXO Corp. erwartet.

Am 14.06. berichtete das Unternehmen über den 3-Monatszeitraum zum 30.04.2021, was wiederum dem 3. Quartal des Fiskaljahres 2021 des Unternehmens entspricht.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten bzw. Konsequenzen, denn das Chartbild hat sich aufgrund der jüngsten Kursentwicklung eingetrübt.

Noch Anfang Juni verpasste es die Aktie, den wichtigen Widerstand bei 7,5 US-Dollar zu überwinden, um sich so den Weg in Richtung 8,0 US-Dollar freizukämpfen. Im Vorfeld der Zahlen zog sich der Wert auf 7,0 US-Dollar bzw. knapp darunter zurück. Die Reaktion auf die Zahlen bringt die Aktie nun gehörig in die Bredouille, steht doch plötzlich der zentrale Unterstützungsbereich von 6,0 / 5,8 US-Dollar im Fokus. Sollte es darunter gehen, könnte es prekär werden. In diesem Fall stünde einem Ausbau der Bewegung auf 5,0 US-Dollar (inkl. 200-Tage-Linie) nicht sonderlich viel im Weg. Um für Entlastung zu sorgen muss HEXO zurück über die 7,0 US-Dollar, idealerweise über die 7,5 US-Dollar.

Mit Blick auf die anstehenden Veränderungen kann man über die Aussagekraft der aktuellen Zahlen zwar diskutieren, doch außer Acht lassen sollte man das Zahlenwerk nicht. HEXO Corp. hatte in den letzten Monaten kräftig zugekauft bzw. entsprechende Angebote formuliert. Hier noch einmal ein Auszug aus unserer letzten Kommentierung zu HEXO zu diesem Thema. Darin hieß es unter anderem „[…] Ende Mai gab HEXO bekannt, die kanadische Redecan übernehmen zu wollen. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 925 Mio. CAD (400 Mio. CAD in bar, 525 Mio. CAD in Aktien). Die Übernahme soll – wenn alles klappt - im 3. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Mitte Mai gab HEXO bereits bekannt, den Cannabis-Produzenten 48North Cannabis Corp. für 50 Mio. CAD (in Aktien) übernehmen zu wollen. Und nicht zu vergessen. HEXO verleibte sich Zenabis Global Inc. für 235 Mio. CAD in Aktien ein. Diese Transaktion ist mittlerweile in trockenen Tüchern. Der erfolgreiche Abschluss wurde kürzlich bekanntgegeben. […]“.

Zukäufe tätigen ist das eine, eine erfolgreiche Integration ist das andere. Und genau daran wird sich HEXO in Zukunft messen lassen (müssen). Messen lassen musste sich HEXO auch an der Qualität der aktuellen Quartalsergebnisse.

HEXO gab den Umsatz im 3-Monatszeitraum zum 30.04.2021 mit 22,660 Mio. CAD an und enttäuschte damit. Zum Vergleich. Im Vorquartal (3-Monatszeitraum zum 31.01.2021) belief sich der Umsatz bereits auf 32,880 Mio. CAD. HEXO verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -20,708 Mio. CAD; nach einem Nettoverlust in Höhe von -20,839 Mio. CAD im Vorquartal.

Kurzum. Die kürzlich vorgelegten Zahlen enttäuschten, doch nun gilt es, den Blick nach vorn zu richten und die anstehenden Aufgaben konsequent umzusetzen. Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie gegenwärtig unter Druck. Insofern hat die erfolgreiche Verteidigung der Zone 6,0 / 5,8 US-Dollar derzeit oberste Priorität. Anderenfalls könnte es für den Wert zügig eine Etage tiefer gehen…