Datametrex schließt Übernahme des Telemedizin-Unternehmens Medi-Call Inc. erfolgreich ab

Toronto, Kanada, 21. Juni 2021 - Datametrex AI Limited (das „Unternehmen“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. März 2021 die Übernahme von Medi-Call Inc. („Medi-Call“ oder „Zielunternehmen“), einem in British Columbia ansässigen privaten Telemedizin-Unternehmen, erfolgreich abgeschlossen hat.