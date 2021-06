Siemens lädt diesen Donnerstag, den 24. Juni zum Kapitalmarkttag. Hier will der neue CEO Roland Busch seine Zukunftsstrategien vorstellen. Es ist schon im Vorfeld an die Öffentlichkeit gedrungen, dass Busch in den einzelnen Sparten die bestehenden Wachstums- und Profitabilitätsziele zumindest teilweise anheben will. Ein neues umfassendes Unternehmensprogramm oder einen weiteren radikalen Umbau werde es aber nicht geben. Siemens muss agil reagieren, nachdem neue Wettbewerber aus dem IT-Bereich hinzugekommen sind. Hauptwettbewerber von Siemens sind nach der Abspaltung der Energietechnik vor allem IT-Spezialisten wie Amazon und Microsoft, die Software und Clouddienste anbieten und so ins Stammgeschäft von Siemens drängen. Es hilft Busch, dass die Geschäfte derzeit gut laufen.

.

Zum Chart

.

Charttechnisch wurde der Aktienkurs nach einer langen Seitwärtsphase seit November 2013 durch den Corona-Sell-Off Mitte März 2020 unterbrochen und gewann danach an neuer Dynamik. Seit März 2020 bildet der Kurs einen Trendkanal aus, an dessen unterer Begrenzung das Papier nicht zuletzt wegen des starken Abverkaufs am vergangenen Freitag positioniert ist. Der globale Sell-Off basiert auf der Ankündigung der US-Notenbank, die Zinsen früher als erwartet anzuheben, um die Inflation einzudämmen. Unter dem Strich sollten die vorteilhaften ökonomischen Rahmenbedingungen jedoch längere Zeit anhalten und sich unterstützend auf die Kursentwicklung auswirken. Für den mittelfristigen Kurs von Siemens bedeutet dies eine Rückkehr zu alten Hochs am Level von 146,28 Euro. Auf Frist der nächsten drei Monate sehen von 36 Analysten 30 das Papier als Kaufgelegenheit an, 6 treten für das Halten ein und ein Analyst rät das Papier zu verkaufen. Analysehäuser sehen das Papier durchwegs oberhalb der 150 Euro Marke.