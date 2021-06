Sky Labs beendet erfolgreich die Serie-B-Runde und hat vor, globale Märkte zu erobern

Sky Labs, ein weltweit tätiges Start-up-Unternehmen im Gesundheitsbereich, schließt die Serie-B-Runde erfolgreich ab und wirbt Investitionen in Höhe von 20 Mio. USD ein. Die kumulierte Investitionssumme beträgt 30 Mio. USD. Sky Labs entwickelte CART-I, die weltweit erste ringförmige Herzüberwachungsplattform, die auf KI beruht. Sie besteht aus einem ringförmigen, tragbaren medizintechnischen Gerät und einer Anwendung für den Benutzer sowie einer Webplattform für medizinische Fachkräfte und ermöglicht eine Überwachung von Patienten mit Vorhofflimmern außerhalb des Krankenhauses. Zusätzlich überwacht der Photoplethysmographie-Sensor (PPG) im Ring den Blutfluss im Finger und misst unregelmäßige Pulswellen. Die gemessenen Daten werden an eine Cloud-Plattform übertragen, sodass die KI Vorhofflimmern erkennen und analysieren kann. Das Ergebnis wird an die Anwendung des Benutzers und per Web an den Arzt übermittelt. CART-I hat die CE-MDD (Medical Devices Directive) erlangt und wird derzeit für die Zulassung in den USA durch die FDA vorbereitet. (Foto: Business Wire)

Neben Altinvestoren wie Atinum Investment, Moru Asset Management und Soo Investment Capital beteiligten sich dieses Mal auch neue Investoren wie KB Investment, Korea Investment Partners und LB Investment. Besonders bemerkenswert ist, dass sich große Investoren, die in Korea mehr als 1 Bio. KRW verwalten, an der Investition beteiligten. Sky Labs erklärt, dass ein solch großer Erfolg nur möglich war, weil die technologische Wettbewerbsfähigkeit und die Geschäftskapazität des Unternehmens in hohem Maße geschätzt wurden.

Sky Labs entwickelte CART-I, die weltweit erste ringförmige Herzüberwachungsplattform, die auf KI beruht und auf dem Gesundheitsmarkt für Aufmerksamkeit sorgte. CART-I besteht aus einem ringförmigen, tragbaren medizintechnischen Gerät und einer Anwendung für den Benutzer sowie einer Webplattform für medizinische Fachkräfte und ermöglicht eine Überwachung von Patienten mit Vorhofflimmern, wenn sie sich nicht im Krankenhaus befinden. Zusätzlich überwacht der Photoplethysmographie- bzw. PPG-Sensor im Ring den Blutstrom im Finger und misst unregelmäßige Pulswellen. Die gemessenen Daten werden an eine Cloud-Plattform übermittelt, damit die KI Vorhofflimmern erkennen und analysieren kann. Das Ergebnis wird an die Anwendung des Benutzers und per Web an den Arzt übermittelt. CART-I erhielt die CE-MDD (Medical Devices Directive) und wird derzeit für die Zulassung in den USA durch die FDA vorbereitet.