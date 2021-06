Die globalen Aktienmärkte haben in der letzten Handelswoche 2,3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren - Auslöser war die hawkishe Fed. Nachdem letzten Donnerstag die Stimmung noch entspannt schien, ging es d

Die globalen Aktienmärkte haben in der letzten Handelswoche 2,3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren - Auslöser war die hawkishe Fed. Nachdem letzten Donnerstag die Stimmung noch entspannt schien, ging es dann am Freitag nach den Aussagen von Fed-Mitglied Bullard zur Sache, denn damit wurde vollends klar: die Fed nimmt die Inflation wirklich ernst und denkt tatsächlich an Zinsanhebungen, um eben diese Inflation zu bekämpfen. Das nimmt viel Luft aus dem Reflations-Trade, den die Aktienmärkte seit Monaten spielen. Problematisch ist, dass die Zinskurve sich wieer verengt, daher werden vor allem Finanzwerte abverkauft. Stecken wir bereits in Trendwende der Aktienmärkte - oder ist das einfach nur ein typisches saisonales Muster der Aktienmärkte?

