Share buy-back programme - week 24

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



276,800



609.12



168,604,311 14 June 2021 2,000 641.51 1,283,020 15 June 2021 2,500 635.69 1,589,225 16 June 2021 2,300 630.42 1,449,966 17 June 2021 2,400 632.48 1,517,952 18 June 2021 2,600 621.09 1,614,834 Total under the share buy-back programme



288,600



610.05



176,059,308

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

288,600 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 4 647 XCSE 20210614 9:24:48.091000 56 647 XCSE 20210614 9:40:04.212000 70 646 XCSE 20210614 9:50:00.142000 4 645 XCSE 20210614 11:04:43.888000 56 644 XCSE 20210614 11:14:17.526000 53 644 XCSE 20210614 11:14:17.527000 20 644 XCSE 20210614 12:14:13.787000 100 644 XCSE 20210614 12:14:13.787000 82 644 XCSE 20210614 12:14:13.787000 11 643 XCSE 20210614 12:16:28.164000 97 643 XCSE 20210614 13:34:04.769000 59 642 XCSE 20210614 13:43:13.569000 164 642 XCSE 20210614 13:43:13.569000 32 642 XCSE 20210614 13:47:57.412000 27 642 XCSE 20210614 13:47:57.412000 32 642 XCSE 20210614 13:47:57.412000 59 642 XCSE 20210614 13:54:14.150000 74 641 XCSE 20210614 14:32:16.606000 12 641 XCSE 20210614 14:32:16.606000 38 640 XCSE 20210614 15:01:27.653000 92 640 XCSE 20210614 15:01:27.653000 35 639 XCSE 20210614 15:02:59.483000 17 639 XCSE 20210614 15:02:59.483000 56 639 XCSE 20210614 15:02:59.483000 14 639 XCSE 20210614 15:02:59.483000 30 639 XCSE 20210614 15:24:56.296000 48 639 XCSE 20210614 15:29:50.121000 18 640 XCSE 20210614 15:36:11.156000 59 640 XCSE 20210614 15:36:11.156000 40 639 XCSE 20210614 15:47:27.439000 55 640 XCSE 20210614 16:30:13.890000 45 640 XCSE 20210614 16:30:13.890000 42 640 XCSE 20210614 16:30:13.890000 34 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 42 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 21 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 29 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 131 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 2 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 1 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 57 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 8 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 74 640 XCSE 20210614 16:33:20.462052 4 643 XCSE 20210615 9:59:54.746000 48 641 XCSE 20210615 10:25:41.035000 52 640 XCSE 20210615 10:30:38.615749 48 640 XCSE 20210615 10:30:38.615784 192 640 XCSE 20210615 10:34:51.554631 28 640 XCSE 20210615 10:34:51.554706 10 640 XCSE 20210615 10:35:07.437450 290 640 XCSE 20210615 10:35:07.437450 24 639 XCSE 20210615 10:35:27.116823 76 639 XCSE 20210615 10:35:27.116826 4 640 XCSE 20210615 10:43:41.921000 46 639 XCSE 20210615 11:36:32.175000 6 639 XCSE 20210615 11:36:32.175000 43 639 XCSE 20210615 11:36:32.175000 77 639 XCSE 20210615 11:36:32.175000 128 638 XCSE 20210615 11:53:39.805327 16 637 XCSE 20210615 12:09:17.806000 33 637 XCSE 20210615 12:13:06.140000 48 637 XCSE 20210615 12:30:57.276000 49 636 XCSE 20210615 13:33:36.330000 53 636 XCSE 20210615 14:06:22.730000 87 636 XCSE 20210615 14:06:22.730000 29 636 XCSE 20210615 14:30:29.385000 23 636 XCSE 20210615 14:30:29.385000 50 635 XCSE 20210615 15:03:03.021000 74 635 XCSE 20210615 15:03:04.068000 50 632 XCSE 20210615 15:34:20.355000 111 632 XCSE 20210615 16:06:55.132000 69 632 XCSE 20210615 16:06:55.132000 171 631 XCSE 20210615 16:23:49.384000 29 631 XCSE 20210615 16:23:49.384735 100 631 XCSE 20210615 16:32:09.103277 50 631 XCSE 20210615 16:34:22.757112 110 631 XCSE 20210615 16:34:22.757198 30 631 XCSE 20210615 16:34:22.774610 20 631 XCSE 20210615 16:34:22.774639 100 631 XCSE 20210615 16:34:22.774656 50 631 XCSE 20210615 16:34:23.256657 50 631 XCSE 20210615 16:43:33.218483 22 631 XCSE 20210615 16:43:33.218483 49 632 XCSE 20210616 9:17:02.154000 4 632 XCSE 20210616 9:17:02.191000 27 631 XCSE 20210616 9:27:57.073000 64 632 XCSE 20210616 10:36:40.641000 79 632 XCSE 20210616 11:06:53.810000 79 632 XCSE 20210616 11:07:00.216000 67 632 XCSE 20210616 11:07:03.959000 12 632 XCSE 20210616 11:07:03.980000 12 632 XCSE 20210616 11:07:03.984000 70 631 XCSE 20210616 11:30:20.394510 26 631 XCSE 20210616 11:30:20.394510 24 631 XCSE 20210616 11:30:20.394510 4 631 XCSE 20210616 11:32:10.279000 22 632 XCSE 20210616 12:44:18.329629 12 632 XCSE 20210616 12:44:18.329629 22 632 XCSE 20210616 12:44:18.329629 77 632 XCSE 20210616 12:44:18.329629 27 632 XCSE 20210616 12:44:18.329629 100 632 XCSE 20210616 12:44:18.329904 90 632 XCSE 20210616 12:44:18.329910 120 631 XCSE 20210616 12:44:34.982376 70 631 XCSE 20210616 12:44:34.982376 10 631 XCSE 20210616 12:44:34.999769 4 631 XCSE 20210616 12:45:29.859000 51 630 XCSE 20210616 13:01:26.649000 48 629 XCSE 20210616 13:27:25.214000 150 631 XCSE 20210616 14:11:02.669000 84 631 XCSE 20210616 14:11:02.669000 48 630 XCSE 20210616 14:49:51.623000 54 629 XCSE 20210616 15:09:28.907000 94 629 XCSE 20210616 15:09:28.907000 14 629 XCSE 20210616 15:34:24.228000 20 629 XCSE 20210616 15:34:24.245000 10 629 XCSE 20210616 15:34:24.355000 53 628 XCSE 20210616 15:45:29.416000 61 628 XCSE 20210616 15:45:29.416000 74 628 XCSE 20210616 15:45:29.416000 78 627 XCSE 20210616 16:02:12.113000 38 629 XCSE 20210616 16:43:45.633114 37 629 XCSE 20210616 16:43:45.633114 12 629 XCSE 20210616 16:43:45.633114 5 629 XCSE 20210616 16:43:45.633114 9 629 XCSE 20210616 16:43:45.633114 50 629 XCSE 20210616 16:43:45.655965 48 629 XCSE 20210616 16:43:45.660923 2 629 XCSE 20210616 16:43:45.673043 15 629 XCSE 20210616 16:43:45.677118 47 630 XCSE 20210616 16:43:53.434963 7 630 XCSE 20210616 16:43:53.434963 13 630 XCSE 20210616 16:43:53.434963 14 630 XCSE 20210616 16:43:53.434963 70 630 XCSE 20210616 16:43:53.434963 23 630 XCSE 20210616 16:43:53.452738 4 629 XCSE 20210617 9:36:04.563000 57 629 XCSE 20210617 9:49:34.436000 70 629 XCSE 20210617 9:49:34.436000 1250 631 XCSE 20210617 10:13:08.626791 50 631 XCSE 20210617 10:13:08.626791 11 637 XCSE 20210617 12:57:21.585398 21 637 XCSE 20210617 12:57:21.585398 22 637 XCSE 20210617 12:57:21.585398 70 637 XCSE 20210617 12:57:21.585398 4 637 XCSE 20210617 12:57:21.585398 41 637 XCSE 20210617 12:57:21.585429 100 636 XCSE 20210617 14:01:39.788214 29 635 XCSE 20210617 14:04:42.112314 71 635 XCSE 20210617 14:04:42.112353 4 636 XCSE 20210617 15:07:15.458000 35 636 XCSE 20210617 15:23:29.837000 13 636 XCSE 20210617 15:23:29.837000 498 634 XCSE 20210617 15:52:34.699827 50 634 XCSE 20210617 15:52:34.699827 4 631 XCSE 20210618 9:06:40.219000 1 631 XCSE 20210618 9:14:49.939000 50 631 XCSE 20210618 9:16:29.276000 48 630 XCSE 20210618 9:29:20.360000 49 627 XCSE 20210618 9:33:59.325000 48 627 XCSE 20210618 9:43:59.418000 48 625 XCSE 20210618 11:01:20.405000 63 623 XCSE 20210618 11:02:21.648000 70 623 XCSE 20210618 11:02:21.648000 70 623 XCSE 20210618 11:02:21.648000 71 623 XCSE 20210618 11:02:32.919647 47 623 XCSE 20210618 11:12:17.945410 21 623 XCSE 20210618 11:50:29.063000 82 623 XCSE 20210618 11:50:29.063712 26 623 XCSE 20210618 11:50:29.086000 65 622 XCSE 20210618 11:51:02.471000 50 622 XCSE 20210618 12:05:40.242000 48 621 XCSE 20210618 12:17:51.394000 50 620 XCSE 20210618 12:48:30.616000 102 619 XCSE 20210618 12:55:09.374000 27 619 XCSE 20210618 13:09:04.038000 21 619 XCSE 20210618 13:09:04.038000 51 618 XCSE 20210618 13:22:04.519000 57 618 XCSE 20210618 13:35:11.183000 47 618 XCSE 20210618 13:35:12.327000 10 618 XCSE 20210618 13:50:00.776000 35 618 XCSE 20210618 13:51:25.440000 2 618 XCSE 20210618 13:55:33.326000 85 619 XCSE 20210618 13:57:42.481000 66 619 XCSE 20210618 13:57:42.481000 25 617 XCSE 20210618 14:15:33.145000 4 617 XCSE 20210618 14:15:33.145000 18 617 XCSE 20210618 14:15:33.146000 53 617 XCSE 20210618 14:35:27.274000 8 617 XCSE 20210618 14:35:27.274000 13 617 XCSE 20210618 14:35:27.274000 114 617 XCSE 20210618 14:51:28.905000 59 616 XCSE 20210618 15:00:37.363000 20 617 XCSE 20210618 15:11:08.820583 17 617 XCSE 20210618 15:11:08.820583 50 617 XCSE 20210618 15:11:08.820709 50 617 XCSE 20210618 15:11:08.838354 50 617 XCSE 20210618 15:11:08.841920 4 623 XCSE 20210618 16:00:21.884000 53 622 XCSE 20210618 16:05:27.118000 64 622 XCSE 20210618 16:20:06.338000 8 622 XCSE 20210618 16:20:06.338000 59 622 XCSE 20210618 16:20:42.117000 59 622 XCSE 20210618 16:20:42.122000 52 622 XCSE 20210618 16:20:42.122000 50 622 XCSE 20210618 16:30:59.427427 50 622 XCSE 20210618 16:30:59.444647 50 622 XCSE 20210618 16:31:06.868234 256 622 XCSE 20210618 16:31:06.868234

Attachment