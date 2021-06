(Wie sehr) wird die Deutsche Rohstoff AG zum Profiteur der Energiewende?

keine

Die[WKN: A0XYG7] habe ich einige Jahre hier im Blog begleitet, mich dann aber im August 2018 von ihr getrennt. Ich habe sie damals als "" bezeichnet, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognosen erhöht hatte, und der Aktienkurs daraufhin - mal wieder - einbrach. Der Markt tut sich extrem schwer, das Unternehmen und sein Geschäftsmodell zu verstehen.An dieser grundsätzlichen Problematik hat sich nichts geändert. Die DRAG ist ein deutsches Unternehmen, das an einer deutschen Börse notiert ist, dessen unterschiedliche Geschäftsaktivitäten aber weitgehend im Ausland stattfinden - in den USA und Asien. Und dennoch habe ich mich entschlossen, die Aktien wieder auf meine Beobachtungsliste zu nehmen. Dass dies zu knapp €5 je Aktie niedriger gelingt, als bei meinem Abschied vor drei Jahren, spielt dabei keine Rolle. Ich habe damals früh genug verkauft vor dem heftigen Kurseinbruch. Ich bin aber auch keinesfalls zu früh dran, denn Ende 2020 konnte man die Aktie noch deutlich unter €10 einsammeln. Aber damals habe ich nicht gründlich genug nachgedacht. Öl und Gas stehen als Energieträger vor dem Aus, die globale Energiewende killt die karbonfressende Energieträger. Für die DRAG, die ihr Geld ganz überwiegend mit Öl und Gas-Förderung aus Schiefergestein in den USA erzielt, sind das allerdings gewinntreibende Aussichten. Und genau diesem zweiten Punkt habe ich bisherzu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Doch das hat sich nun geändert...