Detlev Louis stärkt Kundenbindung und Kundenzufriedenheit durch hoch personalisierte, automatisierte Kommunikation (FOTO)

Bonn (ots) - Detlev Louis verfolgt im digitalen Dialogmarketing eine konsequente

Kundenzentrierung. Dazu setzt das Unternehmen auf eine umfangreiche Erschließung

aller Kundendaten sowie eine automatisierte, individualisierte Kommunikation.



Detlev Louis war auch in der Vergangenheit im Marketing innovativ aufgestellt

und das sowohl im Print- als auch im Onlinebereich. Allerdings fehlte es hier an

Prozessen, die es dem Unternehmen ermöglichten, eine zentralisierte und

kanalübergreifende Ansicht auf die Kundendaten zu erhalten. Es musste eine

Grundlage für Marketing Automation geschaffen werden, um Selektionen und

Analysen je nach Marketing Maßnahme durchführen zu können. Benötigte Daten

mussten allerdings in der IT angefragt werden, sodass oftmals eine längere

Wartezeit in Kauf genommen werden musste, bis die finale Selektion zur Verfügung

stand. Dies machte schnelles, flexibles und zeitnahes Reagieren sowie Ad-Hoc

Selektionen nahezu unmöglich.









Um die Wartezeit zwischen Kampagnenplanung und -exekution zu verkürzen, setzt

Detlev Louis auf eine integrierte Lösung aus artegic ELAINE und Apteco

FastStats. Dadurch erhält das Marketing Team eine zentralisierte und

kanalübergreifende Ansicht auf die Kundendaten.



Die Lösung befähigt das Marketing Team, selbstständig Selektionen und Analysen

in Apteco FastStats durchzuführen und diese automatisiert in individualisierten

Marketing Kampagnen in artegic ELAINE zu nutzen.



Das Marketing Team ist nun beispielsweise in der Lage ...



- ... geplante Folgekäufe vorherzusagen und dem Kunden individualisierte

Angebote zu diesen zu machen.

- ... Erfolgsbewertungen der einzelnen Filialen zu ermitteln und Kampagnen lokal

auszusteuern.

- ... RFM-Analysen der Kundenkarteninhaber durchzuführen und Kampagnen für

einzelne Segmente auszusteuern.



Ein Beispiel für eine aktuelle Marketing Automation bei Detlev Louis ist eine

Kampagne für Helmkäufer. Über Apteco FastStats wird die Information über den

Kauf eines Helmes an artegic ELAINE übergeben und eine Kampagne wird

automatisiert ausgesteuert. Je nach Kategorie des erworbenen Helmes (insgesamt

drei Kategorien) wird ein Mailing mit passenden Zusatzprodukten ausgespielt. Mit

dieser Kampagne erzielt das Handelsunternehmen eine Öffnungsrate von 53% und

eine Klickrate von 10% (unique).



Höhere Kundenzufriedenheit, schnelle Reaktionen



Im Ergebnis kann Detlev Louis nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern sondern

durch die Zeitersparnis in Kampagnenplanung und Durchführung auch schneller auf Seite 2 ► Seite 1 von 2



