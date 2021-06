Die EQS Group setzt das anorganische Wachstum durch die Übernahme der Business Keeper GmbH fort; kurz- und mittelfristige Guidance angehoben; Kursziel auf 47,35 EUR (bisher: 40,40 EUR) erhöht; Rating: KAUFEN

Am 11.06.2021 hat die EQS Group AG die Übernahme der Business Keeper GmbH gemeldet. Die Business Keeper GmbH ist ein SaaS-Anbieter für Whistleblowing und Compliance-Lösungen und betreut europaweit über 300 Kunden, darunter 16 DAX-Konzerne. Im Jahr 2020 erzielte die Business Keeper GmbH einen Umsatz in Höhe von 8,9 Mio. EUR (VJ: 8,2 Mio. EUR) sowie ein EBITDA in Höhe von 0,5 Mio. EUR (VJ: 1,8 Mio. EUR). Bis zur Übernahme war die Business Keeper GmbH der stärkste Wettbewerber der EQS Group im Bereich Hinweisgebersysteme in Deutschland. Durch den Erwerb setzt die EQS das anorganische Wachstum weiter fort und festigt damit die Stellung als führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme.



Für den vollständigen Erwerb der Business Keeper GmbH bezahlt die EQS Group in zwei Tranchen einen Nettokaufpreis in Höhe von insgesamt 95 Mio. EUR (97 Mio. EUR abzüglich 2 Mio. EUR Cash). Die erste Tranche in Höhe von 80 Mio. EUR wird im Zuge des Closings im Juli/August 2021 beglichen. Die Transaktion wird sowohl aus Eigenmitteln als auch Fremdmitteln finanziert. Hierfür hat die EQS Group u.a. bereits eine Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 7,5 % des Grundkapitals durchgeführt. Mit der Platzierung von590.000 neuen Aktien bei institutionellen Investoren wurde ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 22,4 Mio. EUR neu eingeworben. Fremdkapital wird von der Commerzbank München in Form einen Akquisitionsdarlehen bereitgestellt. Insgesamt setzt sich die erste Tranche aus vorhandenen flüssigen Mitteln in Höhe von 10 Mio. EUR, der Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Mio. EUR sowie aus dem Akquisitionsdarlehen in Höhe von 50 Mio. EUR zusammen. Die zweite Tranche in Höhe von 15 Mio. EUR wird 12 Monate nach dem Closing der Übernahme fällig und laut Vorstand ebenfalls aus Eigen- und Fremdkapital finanziert.



