Ideenreich Verbraucherwünschen begegnen: Schönheits- und Haushaltspflege-Branche führend bei Innovationen (FOTO) Frankfurt (ots) - Die Schönheits- und Haushaltspflegeindustrie zählt zu den innovativsten Branchen bei den Konsumgütern des täglichen Bedarfs (Fast Moving Consumer Goods, FMCG). 32 Prozent aller Artikel im Bereich Körperpflege und Kosmetik und 28 Prozent der Produkte im Segment Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel waren laut GfK im Jahr 2020 Neuprodukte. Der durchschnittliche Anteil an neuen Produkten im gesamten FMCG-Markt lag mit 22 Prozent deutlich niedriger - ein Trend, der sich seit Jahren zeigt. Der Bereich Haushaltspflege, dessen Produkte in der Krise besonders gefragt waren, konnte seine Innovationskraft im Jahr 2020 weiter steigern. Insgesamt investiert die Branche durchschnittlich zwischen 2,5 und 5 Prozent des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung.



Innovationen sind ein wichtiger Treiber für Unternehmen. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (https://www.ikw.org/ikw/) hat erstmals die Innovationskraft der Branche analysieren lassen. Schönheits- und Haushaltspflegeartikel sind laut Daten der GfK eines der innovativsten Segmente bei den Konsumgütern des täglichen Bedarfs. Gemessen am Gesamtsortiment waren 32 Prozent aller Artikel im Bereich Körperpflege und Kosmetik und 28 Prozent der Produkte im Segment Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel im Jahr 2020 Neuprodukte. Der durchschnittliche Anteil an Neuprodukten im FMCG-Bereich lag mit 22 Prozent deutlich niedriger. Auch in den Jahren 2018 und 2019 lagen die vom IKW vertretenen Segmente deutlich über dem FMCG-Durchschnitt.