Im April 2021 sind in Deutschland 184 Menschen beiStraßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 60Verkehrstote weniger als im April 2020. Damit starben im April 2021 so wenigeMenschen im Straßenverkehr wie noch nie in einem April seit der deutschenVereinigung. Die Zahl der Verletzten ist dagegen gegenüber dem Vorjahresmonatleicht um 0,3 % auf rund 21 200 gestiegen.In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 erfasste die Polizei insgesamt rund643 400 Straßenverkehrsunfälle. Das waren 9 % weniger als im Vorjahreszeitraum.Darunter waren rund 58 700 Unfälle mit Personenschaden (-19 %), bei denen 634Menschen getötet wurden. Damit ging die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zuden ersten vier Monaten des Jahres 2020 um 21 % beziehungsweise 168 Personenzurück. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr ging um 20 % auf 72 700zurück.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.