Sixt – Erich kontrolliert jetzt

Der Kapitän hat den Dampfer durch eine der schwierigsten Passagen seiner 52-jährigen Amtszeit geführt – jetzt wechselt Erich Sixt in den Aufsichtsrat und überlässt die Führung von Sixt seinen Söhnen Alexander und Konstantin. Was Beobachtern wie Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz aus ESG-Sicht die Haare zu Berge stehen lässt, erscheint uns angesichts der großen Vertrautheit des Patriarchen mit der Materie als annehmbarer Vorteil.

In den kommenden Monaten werde Sixt verstärkt in das Netzwerk und die eigene Flotte investieren, kündigte der scheidende Chef auf der Hauptversammlung am Donnerstag (17.6.) an. In den USA, wo wichtige Mitbewerber wie Hertz geschwächt aus Corona herauskommen, soll die Flotte aufgestockt werden und die höhere Reiselust der Menschen bedienen. Ein kluger Schachzug für die SDAX-Aktie (118,70 Euro; DE0007231326), deren 2021er-KGV von 43 im Folgejahr auf 24 sinken dürfte. Zu unserem Kursziel ist damit noch ausreichend Luft für Neueinsteiger.

Auch PB-Neuleser greifen bei Sixt weiter zu. Stopp hoch auf 96,50 Euro.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.