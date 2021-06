Zeichnungsstart an der Börse – ab heute, dem 21. Juni 2021, kann die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. voraussichtlich bis zum 30. Juni 2021 um 14 Uhr über die Börse Frankfurt gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Zuvor hatte es ein Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber der Schalke-Anleihe 2016/21 sowie eine Zeichnungsmöglichkeit über die Homepage des Clubs gegeben. Über das bisherige Platzierungsergebnis haben die Königsblauen noch keine Angaben gemacht.

Schalke 04-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Der jährliche Zinssatz der Schalke 04-Anleihe 2021/26 beträgt 5,75% und wird jährlich am 5. Juli ausgezahlt. Die Anleihe 2021/26 hat ein Zielvolumen von 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Schalke 04-Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden. Die Notierungsaufnahme der neuen Anleihe ist im Open Market der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board.