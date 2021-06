Offenbach am Main (ots) - Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen im

Bereich der gewerblichen Wirtschaft (einschließlich gewerblich tätiger

Sozialunternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht) und freiberuflich Tätige mit Sitz

in Hessen können auch über den 30. Juni hinaus die Liquiditätshilfe für

hessische KMU beantragen. Das Hessische Finanzministerium hat gemeinsam mit dem

Hessischen Wirtschaftsministerium und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank

Hessen (WIBank) die erneute Verlängerung des Hilfsprogramms bis zum 31.12.2021

beschlossen.



"126 vor allem kleinen Unternehmen konnten wir alleine mit diesem Programm mit

mehr als 17 Millionen Euro durch die Krise helfen. Die Hilfe wird angenommen,

wirkt und steht daher den kleinen und mittleren Unternehmen in Hessen weiterhin

zur Verfügung", sagten Finanzminister Michael Boddenberg und Wirtschaftsminister

Tarek Al-Wazir. "Auch wenn wir jetzt angesichts niedriger Inzidenzen diskutieren

können, wann und wo die Maske vielleicht nicht mehr getragen werden muss werden

viele Unternehmerinnen und Unternehmer noch eine ganze Weile mit den

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kämpfen müssen. Dabei können sie

weiterhin auf das Land zählen."





Aktuell wurden insgesamt 17.219.000 Euro Liquiditätshilfe für hessische KMUbewilligt, wobei in den Main-Kinzig-Kreis, die Landeshauptstadt Wiesbaden unddie Stadt Kassel die meisten Mittel flossen. So z.B. auch in die Revolute GmbHaus Kassel . Das Unternehmen mit seinen sieben Mitarbeitenden entwickelt aufBasis einer patentierten innovativen Getriebetechnologie Antriebssysteme fürE-Bikes, hybride PKW und reine elektrische PKW. Dabei verfolgt Revolute dasZiel, die Elektromobilität effizienter und für die Nutzer attraktiver zugestalten. Die Corona-Pandemie ging auch am Kasseler Unternehmen nicht spurlosvorbei: Benötigte Werkzeuge aus China konnten nicht geliefert werden bzw. sindverspätet angekommen, was die ursprüngliche Planung um einige Monatezurückgeworfen hat. Ebenso konnten zugekaufte Bauteile für Prototypen und Musternicht geliefert werden, da das Personal der Hersteller zum Teil in Kurzarbeitwar. Darüber hinaus mussten Termine zur Produktvorstellung bei potenziellenKunden ausfallen.Generell ist der Antragstellendenkreis für die Liquiditätshilfe sehr heterogen.Rund 30 Prozent der Antragstellenden kommen aus den drei Branchen Gastronomie,Einzelhandel und Großhandel. Auch die Größe der antragstellenden Betriebevariiert sehr und reicht von einem bis hin zu mehr als 50 Mitarbeitenden. Sohaben 70 Prozent der geförderten Firmen 1-20 Beschäftigte, während 30 Prozentmehr als 20 Menschen beschäftigen. Die durchschnittliche Bewilligungssumme liegtbei 136.659 Euro.Die Liquiditätshilfe für hessische KMU ist das erste hessischeCorona-Hilfsprogramm, das Unternehmerinnen und Unternehmer seit Beginn derPandemie beantragen konnten, um durch die Corona-Krise bedingteLiquiditätsengpässe aufzufangen. Dafür kann über die Hausbank einNachrangdarlehen in Höhe von 5.000 bis 500.000 Euro beantragt werden. DieHausbank ist verpflichtet, ein Darlehen in Höhe von mindestens 20 Prozent desNachrangdarlehens als frei strukturierbare Ko-Finanzierung auszureichen. DieFördermittel sollen der Verbesserung der Finanzierungsstruktur sowie derLiquiditätssituation dienen und den Unternehmen die Aufnahme zusätzlichenFremdkapitals ermöglichen. Die Darlehenslaufzeit beträgt entweder zwei Jahre mitendfälliger Tilgung oder alternativ fünf Jahre mit zwei tilgungsfreien Jahren.Der aktuelle Zinssatz liegt bei 0,90 % p.a. nominal (2 Jahre) oder 1,10 % p.a.nominal (5 Jahre).Weitere Informationen zu den Konditionen finden Sie hier (https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692) .Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/4947051OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen