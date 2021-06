DGAP-News The Social Chain AG: SOCIAL CHAIN US: Fokus auf Social Commerce und Direct-to-Consumer Brands Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 21.06.2021, 11:21 | 23 | 0 | 0 21.06.2021, 11:21 | DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen

The Social Chain AG: SOCIAL CHAIN US: Fokus auf Social Commerce und Direct-to-Consumer Brands



21.06.2021 / 11:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung SOCIAL CHAIN US:

Fokus auf Social Commerce und Direct-to-Consumer Brands - Übernahme von 25 Prozent der Mint Marketing Agency LLC und Option auf Mehrheit:

Full-Service-Agentur für Performance Marketing mit Schwerpunkt Social Commerce - Verkauf der Beteiligung an A4D im Zuge der strategischen Fokussierung - Trotz Portfolio-Bereinigung in den USA: Kürzlich angehobene Jahresprognose 2021 von

Full-Service-Agentur für Performance Marketing mit Schwerpunkt Social Commerce - Verkauf der Beteiligung an A4D im Zuge der strategischen Fokussierung - Trotz Portfolio-Bereinigung in den USA: Kürzlich angehobene Jahresprognose 2021 von

350 Mio. EUR Gesamtumsatz und 15 Mio. EUR EBITDA wird bestätigt - Weitere Meilensteine im US-Geschäft: - Social Chain Agency US wird Umsatz in 2021 mehr als verdoppeln - Urbanara.com: erster Webshop für deutsche Social-Chain-Marke in den USA im Mai gestartet - US-Markteintritt weiterer Social-Chain-Eigenmarken in Vorbereitung - Wanja S. Oberhof: "Die USA sind für uns ein wesentlicher Wachstumsmarkt mit Know-how-Rendite für unser Social-Commerce-Geschäft in Europa." Berlin, Los Angeles, New York, 21. Juni 2021. Die Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN DE000A1YC996) richtet ihr Agentur-Geschäft in den USA an der übergeordneten Konzernstrategie aus: stärkerer Fokus auf Social Commerce und Direct-to-Consumer Brands. Im Zuge dieser Weichenstellung erwirbt die Social Chain 25 Prozent der Mint Marketing Agency LLC mit Sitz in Los Angeles inklusive einer Call-Option auf weitere 26 Prozent für die Übernahme der Mehrheit. Mint ist spezialisiert auf digitales Performance Marketing für neue Endkundenmarken (B2C) und Customer Relations Marketing. Aufgrund der Neuausrichtung hat der Vorstand der Social Chain AG entschieden, ihre Beteiligung an der reinen Performance-Marketing-Agentur A4D zu verkaufen. Ein entsprechendes Termsheet wurde heute unterschrieben. Bei beiden Deals wurde hinsichtlich der finanziellen Details Verschwiegenheit vereinbart.







