EQS Group: Guidance angehoben

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG mit der Akquisition der Business Keeper GmbH den stärksten Wettbewerber im Bereich der Hinweisgebersysteme übernommen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage festige EQS mit der Übernahme die Stellung als führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme. Für den vollständigen Erwerb der Business Keeper GmbH bezahle das Unternehmen in zwei Tranchen einen Nettokaufpreis von insgesamt 95 Mio. Euro. Die erste Tranche von 80 Mio. Euro werde laut GBC im Zuge des Closings im Juli/August 2021 beglichen. Die Transaktion solle sowohl aus Eigenmitteln als auch mit Fremdmitteln finanziert werden. Hierfür habe EQS unter anderem bereits eine Barkapitalerhöhung von rund 7,5 Prozent des Grundkapitals durchgeführt. Fremdkapital werde von der Commerzbank München in Form eines Akquisitionsdarlehens bereitgestellt.

Insgesamt setze sich die erste Tranche aus vorhandenen flüssigen Mitteln von 10 Mio. Euro, der Kapitalerhöhung von 20 Mio. Euro sowie aus dem Akquisitionsdarlehen von 50 Mio. Euro zusammen. Die zweite Tranche über 15 Mio. Euro werde 12 Monate nach dem Closing der Übernahme fällig und laut Vorstand ebenfalls aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Im Zuge der Akquisition der Business Keeper habe der Vorstand die Guidance und das Mittelfristziel 2025 deutlich angehoben. Unter Berücksichtigung dessen passe auch das Analystenteam die Prognosen an und schätze für 2021 Umsatzerlöse von 51,88 Mio. Euro (zuvor: 45,66 Mio. Euro) und ein EBITDA von 3,29 Mio. Euro (zuvor: 2,29 Mio. Euro). In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 47,40 Euro (zuvor: 40,40 Euro) an und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.06.2021, 11:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.06.2021 um 13:38 Uhr fertiggestellt und am 21.06.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22598.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Felix Haugg

Kursziel: 47,40