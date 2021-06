DMAF und EMAF kaufen MGI-Anleihe 2020/24 (A283W1)

Zukauf der MGI-Anleihe – sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) haben die vierjährige Anleihe 2020/24 der Media and Games Invest SE WKN A283W1) im Rahmen der Aufstockungs-Emission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten hat.

MGI-Anleihe 2020/24

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Media and Games Invest SE (ISIN: SE0015194527) wurde unlängst um ein Volumen von 150 Mio. Euro auf nunmehr 270 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. Die MGI-Anleihe, die mit einer variablen Verzinsung (3 Monats-EURIBOR + 575 bps p.a.) ausgestattet ist (Zinstermin vierteljährlich am 27.02., 27.05., 27.08. und am 27.11.), hat eine Stückelung von 100.000 Euro und eine Laufzeit von vier Jahren (27.11.2020 bis 27.11.2024). Sie notiert am Open Market der Börse Frankfurt, die Notierungsaufnahme an der Nasdaq Stockholm ist für den 27.11.2021 geplant.