- In Deutschland und Frankreich reduzieren bereits zwei Drittel der Hersteller

ihre CO2-Emissionen gemäß dem Abkommen

- Technologie spielt eine Schlüsselrolle in den Nachhaltigkeitsstrategien von

Produktionsunternehmen



Weltweit bemühen sich nur 51 Prozent der produzierenden Unternehmen darum, einen

Beitrag gemäß dem Pariser Klimaabkommen zu leisten und durch verminderte

Emissionen dem Temperaturanstieg entgegenzuwirken. Deutsche und französische

Unternehmen gehen voran: Von ihnen arbeiten bereits 68 bzw. 67 Prozent daran,

nachhaltige Hersteller[1] zu werden. Dies zeigt die neue Studie Sustainable

operations: A comprehensive guide for manufacturers (https://www.capgemini.com/d

e-de/news/erst-jedes-zweite-fertigungsunternehmen-weltweit-leistet-einen-beitrag

-zu-den-klimazielen-des-pariser-abkommens/) des Capgemini Research Institute

(http://www.capgemini.com/research-institute) , für die 1.000 Führungskräfte in

zwölf Ländern befragt wurden. Sie zeigt darüber hinaus, dass

Fertigungsunternehmen ihre Nachhaltigkeitsagenda mit Hilfe von Technologie

umsetzen: Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Hersteller fokussieren sich auf

den Einsatz digitaler Technologien, um nachhaltiger zu werden.







das kommende Jahrzehnt: Jedes fünfte (20 Prozent) strebt einen klimaneutralen

Geschäftsbetrieb an; zwei von fünf Unternehmen (40 Prozent) verfolgen das Ziel,

bis 2030 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu arbeiten. Hersteller

bemerken große Vorteile durch bisherige Nachhaltigkeitsmaßnahmen: So

registrieren 89 Prozent der Befragten, die Nachhaltigkeitsinitiativen

implementieren, eine verbesserte Markenreputation; 81 Prozent verzeichnen ein

positiveres Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) für ihr Unternehmen.

Zudem erzielten 97 Prozent Effizienz- und Produktivitätssteigerungen und mehr

als zwei Drittel (68 Prozent) der Hersteller sparten Verpackungskosten ein.

Ebenfalls jeder zweite bemerkt eine gestiegene Mitarbeitermotivation. Fast alle

Unternehmen (98 Prozent) konnten mit Hilfe von Nachhaltigkeitspraktiken ihre

Abfallmenge senken und 94 Prozent stellten eine Verringerung ihrer

Treibhausgasemissionen fest - beides Top-Prioritäten für Fertigungsunternehmen.



Den Studienautoren zufolge mangelt es dem Fertigungssektor allerdings an

umfassenden Konzepten, und die Nachhaltigkeitspraktiken weisen einen geringen

Reifegrad auf. So verfolgen im Durchschnitt aller Sektoren der

Fertigungsindustrie nur 10 Prozent der Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz

zur nachhaltigen Fertigung, der die sechs R-Prinzipien - Reduce, Reuse, Recycle,







