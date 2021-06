Coway kündigt die Grammy-nominierte Gruppe BTS als neue globale Markenbotschafter an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- BTS wird zum neuen Gesicht von Coway gekürt, um den Bekanntheitsgrad der Marke

weltweit zu erhöhen.

- Coway plant, eng mit den Künstlern von Hybe zusammenzuarbeiten und neue

Bereiche des digitalen Marketings zu erkunden.



Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", hat Hybes Grammy-nominierte

Gruppe BTS zum neuen internationalen Markenbotschafter ernannt.





"2021 ist ein entscheidendes Jahr für Coway. Wir wolle unsere Markenpräsenz alsglobaler Marktführer für gesundheitsfördernde Haushaltsgeräte weiter ausbauen.Wir freuen uns, BTS zu unserem internationalen Botschafter zu ernennen. Wirmöchten unsere globale Präsenz durch spannende digitale Marketingprojektestärken, die eine größere Verbraucherbasis erreichen", sagte Mani Shim, Head ofMarketing bei Coway.Sowohl Coway als auch Hybe sind eigenständige, global agierende Unternehmen. Dasmacht diese Zusammenarbeit besonders interessant. Coway, der Marktführer fürgesundheitsfördernde Haushaltsgeräte in Südkorea, expandiert seine Geschäfte aufden globalen Markt. Hybe ist ein internationales Unterhaltungsunternehmen, dashinter den globalen Superstars BTS sowie anderen globalen Acts wie 'TXT(TOMORROW X TOGETHER)' steht.Coways Partnerschaft mit BTS, einer Gruppe, die dafür bekannt ist, einvielfältiges Publikum auf der ganzen Welt anzusprechen, wird dem Unternehmenhelfen, eine breitere Zielgruppe zu erreichen und anzusprechen. Zwar ist Cowaybereits weltweit bekannt, aber die Bekanntheit von BTS wird es dem Unternehmenermöglichen, seine internationale Präsenz zu erweitern, neue Kunden zu erreichenund die Markenbekanntheit zu steigern.BTS wird der weltweite Markenbotschafter sein, der sowohl das Unternehmensimageals auch die Produkte wie Wasserreiniger, Luftreiniger und Matratzenrepräsentiert.Neben BTS hat das Unternehmen auch Pläne, in Zukunft mit anderen Hybe-Künstlernin verschiedenen Marketingprojekten zusammenzuarbeiten.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und istein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsförderndeUmgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wieWasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortablermacht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung,Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führendenUnternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebungentwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissenim Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil,Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Cowaysetzt sich auch weiterhin für Innovationen ein, diversifiziert die Produktlinienund beschleunigt - auf der Grundlage seines Geschäftserfolgs in Korea - dasÜberseegeschäft in Malaysia, den USA, Thailand und China. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.coway.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492646/BTS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgPressekontakt:Sumin ParkAssistant Manager bei Coway PR HQ82-10-6816-0249sumin.park@coway.co.krWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155031/4947095OTS: Coway Co., Ltd.