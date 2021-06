21.06.2021 / 12:08 CET/CEST

LS INVEST AG

Düsseldorfer Straße 50

47051 Duisburg



ISIN: DE0006131204



Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR



Vorstand verschiebt ordentliche Hauptversammlung, um etwaigen Handlungsbedarf aus einem gerichtlich eingeholten Bewertungsgutachten in einem Anfechtungsrechtsstreit Rechnung tragen zu können.

Der Vorstand der LS Invest AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die für den 15. Juli 2021 einberufene Hauptversammlung abzusagen und zu einem späteren Zeitpunkt neu einzuberufen. Damit soll den Verwaltungsorganen der Gesellschaft auch ermöglicht werden, einem etwaigen Handlungsbedarf aus einem jüngst in einem Anfechtungsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf eingeholten Gutachten angemessen und pflichtgemäß Rechnung tragen können. Der in diesem Verfahren gerichtlich bestellte Sachverständige PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("PwC") kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Unternehmenswert der in 2015 erworbenen Hotelgesellschaft Creativ Hotel Catarina S.A. zum Erwerbszeitpunkt nur rd. EUR 25 Mio. betragen habe. Hintergrund des Rechtstreits ist die Rechtmäßigkeit des Erwerbs der Hotelgesellschaft von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft durch mehrere ihrer Tochtergesellschaften für einen Kaufpreis von rd. EUR 34 Mio.. Einwendungen gegen dieses von der Gesellschaft gegenwärtig zu prüfende Gutachten kann die Gesellschaft beim Landgericht Düsseldorf innerhalb einer vierwöchigen Frist vorbringen.



Die Tochtergesellschaften der Gesellschaft hatten die Creativ Hotel Catarina S.A. bereits ein Jahr später in 2016 auf Basis einer Unternehmensbewertung von EUR 42,4 Mio. mit Gewinn weiterveräußert.



Die Absage der Hauptversammlung ist unabhängig von dem laufenden Delisting-Erwerbsangebot und lässt dieses unberührt.



Duisburg, 21. Juni 2021



LS INVEST AG

Der Vorstand



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LS INVEST AG

Düsseldorferstr. 50

47051 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203-9 92 76-0

Fax: 0203-9 92 76-92

E-Mail: ssanchez@ifahotels.com

Internet: www.lopesan.com

ISIN: DE0006131204

WKN: 613120

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

