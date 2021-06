Zwei EZVIZ-Produkte erhalten Red Dot Awards für innovatives, benutzerorientiertes Design, das auf das moderne Smart Home zugeschnitten ist

Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Das preisgekrönte Smart Home Sensor

Kit und der Smart Door Lock des Unternehmens kombinieren ausgefeilte

Sicherheitstechnologien mit kompaktem, modernem Design für ein einfaches Smart

Home.



EZVIZ, eine weltweit führende Marke im Bereich Smart Home Überwachung, fühlt

sich geehrt, zwei Red Dot Product Design Awards für sein Smart Home Sensor Kit

und sein Smart Door Lock zu erhalten. Beide Produkte verbinden fortschrittliche

Sicherheitstechnologien mit schlankem, modernem Design und übertreffen die

Erwartungen an einen komfortablen und vernetzten Lebensstil. Das eher wie ein

dekoratives Accessoire aussehende Sensor-Kit und das Türschloss fügen sich

problemlos in jeden Haushalt ein und bieten eine extrem einfache Einrichtung und

einen vielschichtigen Schutz der eigenen vier Wände, durch gut durchdachte

Funktionen.





Als technologiegetriebene, aber benutzerzentrierte Marke versucht EZVIZ, durcheffektives Design eine Brücke zwischen High-End-Technologien und dem täglichenLeben zu schlagen. Der Gewinn des Red Dot Awards spiegelt die Führungsrolle vonEZVIZ auf diesem innovativen Weg wider. Als einer der renommiertesten undgrößten Designwettbewerbe der Welt zeichnet der Red Dot nur Produkte aus, diesich durch Ästhetik, Machbarkeit und Funktionalität auszeichnen.Die preisgekrönten Produkte von EZVIZDer EZVIZ Smart Door Lock revolutioniert die traditionell sperrigen Smart Locksund verkörpert die Idee der "Einfachheit" - es vereint komplexeEntriegelungsmethoden in einem interaktiven, radähnlichen Touchpad. ZurInstallation muss der Anwender es nur an das vorhandene Schloss anbringen, ohnezu bohren oder zu verkabeln. Zum Entsperren können Fingerabdrücke, Passwörter,Proximity-Karten oder die EZVIZ-App auf einem Mobilgerät verwendet werden. Sieist Türklingel und Schloss in einem und verfügt zudem über mehrereSicherheitsfunktionen, wie z. B. automatische Verriegelung,manipulationssicheres Design und virtuelle Passwörter gegen Ausspähen.Das EZVIZ Smart Home Sensor Kit wurde als hervorragendes Starterpaketausgezeichnet, um gewöhnliche Häuser in Smart Homes zu verwandeln. Durch dieKombination von sieben intelligenten Sensoren ermöglicht das Kit dem Benutzer,Hauseinbrüche, Gas- und Wasserlecks sowie Feuergefahren zu überwachen und daraufzu reagieren, selbst wenn er weit weg von zu Hause ist. Dank des EZVIZ-Hubs sindalle Sensoren interoperabel und können Echtzeitwarnungen an das Mobilgerät desBenutzers senden. Mit geringstem Aufwand kann der Anwender seine Haushaltsgerätefernsteuern."Wir sind begeistert, die Auszeichnungen zu erhalten. Sie haben unseren Erfolgbei der Integration von Technologien mit nutzerzentrierten Designs für dienächste Generation von Smart Homes bewiesen", sagt Weike Zhu, Chefdesigner derIndustriedesign-Abteilung von EZVIZ. "Wir sind motiviert, weitere spannendeProdukte zum Leben zu erwecken und den Alltag durch einfache, aber intelligenteMensch-Maschine-Interaktionen zu erleichtern."