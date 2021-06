DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme Media and Games Invest beabsichtigt die Übernahme der digitalen Werbeplattform Smaato von Shanghai Qiugu Investment Partnership 21.06.2021 / 12:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Montag, 21. Juni 2021 - Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Smaato ist eine "mobile first digital advertising platform", mit einem erwarteten Umsatz für 2021 zwischen EUR 30 Mio. - 40 Mio. bei einer EBITDA-Marge von ca. 30%



Zusammen werden MGI's Mediensegment Verve Group und Smaato eine der führenden Omnichannel Börsen für digitale Werbeplätze weltweit und einer der Top 10 In-App Mobile Börsen bilden mit einem Team von weit über 300 Mitarbeitern und über 25 Büros weltweit



Die weitere Partnerschaft mit dem General Partner von Shanghai Qiugu Investment Partnership, Shenzhen QS Funds Management Co. Ltd. soll die Präsenz von MGI in dem schnell wachsenden asiatischen Markt für digitale Medien deutlich stärken



21. Juni, 2021 - Die Media and Games Invest SE ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) beabsichtigt die digitale Werbeplattform Smaato von der Shanghai Qiugu Investment Partnership (Limited Partnership) ("SQI") zu übernehmen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit dem General Partner der SQI, Shenzhen QS Funds Management Co. Ltd ("QS").

Smaato ist eine "mobile first digital advertising platform" mit einem starken Fokus auf Publisher. Es wird erwartet, dass Smaato im Jahr 2021 einen konsolidierten Umsatz zwischen 30 Mio. - 40 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von rund 30% erwirtschaften wird. Die Transaktion würde die kritische Masse des MGI-Mediensegments Verve Group weiter deutlich erhöhen und darüber hinaus weitere Synergiepotenziale mit dem Gaming-Segment von MGI erzeugen.