Nach Neuaufstellung des Aufsichtsrats:

Diversifizierung des Managements der tick-TS AG



Nachdem die Hauptversammlung der tick-Trading Software AG (tick-TS AG) am 29. April 2021 den Aufsichtsrat der Gesellschaft verschlankt hat (PM vom 27. April 2021), wird jetzt auch die operative Führungsebene des Unternehmens für zukünftige Anforderungen und Chancen restrukturiert.

Angesichts des dynamischen Wachstums des Unternehmens und der rasanten Technologiesprünge in der Finanzindustrie erscheint es Aufsichtsrat und Vorstand erforderlich, die Managementebene zu diversifizieren. So übernimmt mit dem 1. Februar 2022 Carsten Schölzki als alleiniger CEO die Aufgabe, mit Blick auf zukünftige Herausforderungen ein breit aufgestelltes Expertenteam von bewährten und zum Teil neu hinzukommenden Leistungsträgern zusammenzustellen und zu führen.

»Das Modell Einzelspitze mit Expertenteam erhöht die Führungskompetenz im gesamten Unternehmen, erspart redundante Abstimmungsprozesse und macht die tick-TS AG in den nächsten Jahren insgesamt deutlich schlagkräftiger«, kommentiert CEO Carsten Schölzki die neue Managementstruktur.

Langjährige Abteilungsleiter erhalten so mehr Entfaltungsmöglichkeiten, werden durch Führungsaufgaben zusätzlich motiviert, und die tick-TS AG sichert sich weitere Chancen, gesuchte Spezialisten am Markt zu gewinnen. Ein strategisch versierter Financial Officer ist bereits gefunden, ein kompetenter Product Officer/Business Developer wird noch gesucht.

Der Vertrag des Vorstandsmitglieds Gerd Goetz läuft zum 31. Januar 2022 aus und wird auf eigenen Wunsch nicht verlängert. »Die vergangenen viereinhalb Jahre als Vorstand der tick-TS AG waren für mich eine spannende Herausforderung und für das Unternehmen eine äußerst erfolgreiche Zeit. Ich freue mich jetzt darauf, die Gesellschaft durch den eingeleiteten Change-Prozess gemeinsam mit meinem Kollegen Carsten Schölzki in eine neue Entwicklungsphase zu überführen.«