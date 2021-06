ISAE-SUPAERO-Projekt "Collaborative Rover and Drone" erleichtert die Erkundung des Mondes

Auch wenn ESA-Astronaut Thomas Pesquet am 22. April im Rahmen der Alpha-Mission gestartet ist, bleibt eine der größten Herausforderungen der Menschheit noch weiter entfernt als die ISS, und zwar die Errichtung einer Mondbasis im Abstand von 400.000 km von der Erde. Doch bevor sich Menschen längerfristig auf dem Mond niederlassen können, um seine Ressourcen zu erschließen oder künftige Erkundungsmissionen in weitaus größeren Entfernungen logistisch zu unterstützen, ist noch viel Erkundungsarbeit zu leisten. Der Einsatz autonomer Robotersysteme würde es ermöglichen, gefährliche oder schwer zugängliche Gebiete vom Weltraum aus zu kartieren, bevor schließlich Infrastrukturen wie ein Weltraumbahnhof oder menschliche Siedlungen errichtet werden.

Angesichts dieser Forschungsaufgabe arbeiten das Space Advanced Concepts Laboratory (SaCLaB) des Instituts ISAE-SUPAERO in Toulouse und ein Team von Studierenden an der Entwicklung des Projekts Collaborative Rover and Drone (CoRoDro), mit dem Lösungen für die Navigation und autonome Operationen von Weltraum-Robotersystemen gefunden werden sollen. Diese wissenschaftliche Studie ist eines von 12 Universitäts-Technologieprojekten, die im Rahmen der von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstützten Initiative IGLUNA* 2021 in 8 verschiedenen Ländern ausgewählt wurden.