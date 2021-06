Anlegerverlag Bei CureVac geht`s heute so richtig ab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.06.2021, 08:48 | 34 | 0 | 0 21.06.2021, 08:48 | Mit deutlichen Zugewinnen beginnt CureVac den heutigen Handel. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye? Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 33,00 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf CureVac. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Wenn es danach geht, verläuft CureVac nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 84,47 EUR befindet. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.





