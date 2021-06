Großer Katzenjammer heute bei allen Varta-Anteilseignern. Schließlich rutscht die Aktie um rund vier Prozent in die Tiefe. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 129,55 EUR. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Denn Varta rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund fünf Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 122,95 EUR ausgelotet. Jetzt wird es also ernst!

Anleger, die von Varta überzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Varta-Bären dagegen sehen sich in ihrer Einschätzung dagegen bekräftigt.

Fazit: Sind das bei Varta jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.