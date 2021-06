Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln / Dunton (ots) -- Mit neuem Forschungsprogramm zu selbstfahrenden Fahrzeugen will Ford weitereErkenntnisse darüber gewinnen, wie sich autonome Transporter gewerblich nutzenlassen- Zustelldienst Hermes setzt als erster Kunde von Ford ein Forschungsfahrzeugein, das Pakete effizient und umweltverträglich an innerstädtische Haushalteliefert- Autonom fahrende Transporter bilden für Ford einen Schwerpunkt bei derForschung zu skalierbaren autonomen Lösungen- Ford investiert bis 2025 innerhalb von zehn Jahren rund sieben MilliardenUS-Dollar ins autonome FahrenDie Paketlieferung bis an die Haustür gehört mehr denn je zu unserem Alltag. DieArt und Weise jedoch, wie die Pakete zugestellt werden, könnte sich bald radikalverändern: Ford erforscht gemeinsam mit dem Zustelldienst Hermes dieMöglichkeiten, selbstfahrende Transporter für die sogenannte "letzte Meile"einzusetzen. Der zweiwöchige Praxistest in London ist Teil des neuenForschungsprogramms von Ford zu autonomen Fahrzeugen und ihren Potenzialen imgewerblichen Einsatz. Hermes beteiligt sich als erstes Unternehmen an diesemPilotversuch. Der Zustelldienst gilt als einer der führenden Paketzusteller fürPrivathaushalte in Großbritannien. Mit einem umgebauten Ford Transit-Kastenwagenwollen beide Partner verstehen, wie sich andere Verkehrsteilnehmer gegenübereinem scheinbar fahrerlosen Transporter verhalten. Der Clou dabei: Tatsächlichlenkt auch weiterhin ein Mensch dieses leichte Nutzfahrzeug - die europäischeGesetzeslage lässt momentan noch gar nichts anders zu. Das Zustellfahrzeug istaber mit allen typischen Sensoren eines vollautonomen Autos ausgestattet underscheint zunächst völlig unbesetzt. Der Fahrer bleibt für Außenstehendeunsichtbar.Dies der Link auf ein entsprechendes Video: https://youtu.be/gYBamHviJjA (https://clicktime.symantec.com/a/1/uV__3yoX4PLBuPSFTSO5qutPn9aLK293P28PGOFfSFU=?d=Qp0trwkrYrVOqA4u5f--_sOXOuANZgCG7dPWWJO0s5_1EWffIQReCj5DYzR4SvXVWLwNuoElNworulpc_a0nC2IGUMO1H-TEOccPg8HOL_dKKAG6PRhcaraNCwJCu9-XUmUf4KZGPrOVwHMbGkKcL4ozlY2Cjowj26nVSx7JWitJ-ImryWbjOS04sHz01lEKahU_wi-3Yzl9AFUJ-9-UWZTAjBTvhDA09EqGT2Rll4K_BvsgPs6mkH-WhYVQnJNaLNnts70irnrH46nuHCAceW0J8eZzq6IVAvpegpFLTAxnAza4kUyKIivAmTBunB-SqHSHSNL9v-ODtPh4lwRSjxD2OC8lixDPHmDrQVYGtXdnmvzUN6fub6nmb9hkmjWe4XCj_xFCxvho3ifkMuh5QIYIsvwH_HU5MsyJGdNpY5JozeMHc-EAyx4b3WzL5w_fn-YgmIGXrtNkngbrz-HrmZds_1kbwV-wVt9i71AtGtJqC7B6eOuFRwWms0vR0hlHBS1cD1byRgklemehVwuQ0qS8PtNnWOiO6xy2gGKe1hXeMbcoMVJYvlpWs-VQKQnhi3rWJmWTWwu2eGrsJFWozoOBtOUC1SBsP2x8t9L_fTcs6krVJjNDbX77OwZMyvHNB4uO