Courant Naturel wählt Maxeon 5 AC als einzige Solartechnologie für Wohngebäude in Frankreich

Gebündeltes Angebot mit dem neuen Maxeon 5 AC-System, um die wachsende Nachfrage von Privatkunden nach qualitativ hochwertigen, schlanken Solarlösungen zu bedienen

SINGAPUR, 21. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solar-Innovationen und Channels, gab heute bekannt, dass Courant Naturel, ein schnell wachsender Solar-Installateur für Wohngebäude mit Sitz in Soual, Frankreich, das SunPower Maxeon 5 AC-Modul als einzige Solartechnologie für sein gebündeltes Angebot ausgewählt hat, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Solar-Systemen für Wohngebäude in Frankreich zu befriedigen.