DEUTSCHE BANK belässt Gea Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea nach einem Gespräch mit Finanzchef Marcus Ketter auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Botschaft sei insgesamt positiv gewesen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Geschäfte in allen Sparten des Anlagenbauers liefen gut./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2021 / 06:04 / GMT