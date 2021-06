Volvic lanciert mit NATURWALD QUELLE ein regionales natürliches Mineralwasser in Glasmehrwegflaschen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Nachhaltigkeit ist für Volvic ein zentrales Thema. Deshalb ist

Volvic klimaneutral zertifiziert[1] und vertraut bei der Verpackung auf 100

Prozent Altplastik[2]. Um dem zunehmenden Trend nach regionalen Angeboten in

Glasflaschen zu entsprechen, bringt Volvic jetzt mit NATURWALD QUELLE ein

regionales natürliches Mineralwasser aus dem Hunsrück auf den Markt.



Volvic hat es sich zum Ziel gesetzt, ein regionales natürliches Mineralwasser

anzubieten, das den hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht

wird. Ein großer Fokus liegt außerdem auf dem Einsatz von Glasmehrwegflaschen.

Da für das Original von Volvic® aufgrund des Gewichts und der Transportdistanz

PET-Einwegpfandflaschen aus 100 Prozent Altplastik[2] die ökologisch sinnvollste

Verpackung sind, hat sich Volvic dazu entschieden, neue Wege zu gehen. Deswegen

lanciert Volvic jetzt ein regionales natürliches Mineralwasser. NATURWALD QUELLE

wurde von Expert*innen von Volvic ausgewählt und zeichnet sich durch die

Herkunft aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald, einen sanften Geschmack und

eine nachhaltige Verpackung in Form von Glasmehrwegflaschen aus. NATURWALD

QUELLE wird lediglich regional vertrieben und setzt so auf kurze Transportwege,

wodurch wiederbefüllbare Glasmehrwegflaschen ökologisch vorteilhafter sind. Es

ist in den Sorten Naturelle und Medium erhältlich.





"Nach intensiver Suche freuen wir uns sehr, ab Sommer 2021 NATURWALD QUELLE ausdem Nationalpark Hunsrück-Hochwald vorstellen zu dürfen. Wir haben unsentschieden, NATURWALD QUELLE regional in Glasmehrwegflaschen anzubieten.Wirklich nachhaltig sind Glasflaschen nämlich nur mit möglichst kurzenTransportwegen und in bis zu 50 Mal wiederbefüllbaren Glasmehrwegflaschen",erklärt Corinna Ortner, Geschäftsführerin Danone Waters D-A-CH & BeNeLux.Das Sortiment von Volvic® gibt es natürlich weiterhin - klimaneutralzertifiziert[1] und ausschließlich in recycelbaren Einwegpfandflaschen aus 100Prozent Altplastik[2] - weil dies die ökologisch vorteilhaftesteVerpackung für längere Transportdistanzen ist. So können die lang-jährigen Fansauch in Zukunft Volvic® mit gutem Gewissen jeden Tag trinken.Ab Juli 2021 ist NATURWALD QUELLE in den Sorten Naturelle und Medium beiausgewählten Partner*innen im Südwesten und Westen Deutschlands erhältlich,beispielsweise im Getränkeabholmarkt und im Lebensmitteleinzelhandel. Dieunverbindliche Preisempfehlung von NATURWALD QUELLE liegt bei 6,99EUR pro Kiste(9 x 0,75L).NATURWALD QUELLE wird von Danone Waters Deutschland, einem B Corp zertifiziertenUnternehmen, vertrieben. B Corps(TM) haben sich dazu verpflichtet, einengesellschaftlichen Mehrwert zu leisten und nachhaltig zu handeln. IhreUnternehmen unterziehen sich dabei strengen Prüfungen, um höchsten sozialen undökologischen Ansprüchen zu genügen. B Corp(TM) zertifizierte Unternehmenberücksichtigen stets die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf alleBeteiligten: Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferant*innen, die Gesellschaftund die Umwelt. Soziale und nachhaltige Standards werden bei B Corp(TM)zertifizierten Unternehmen somit mit Gewinnmaximierung und wirtschaftlichemErfolg in Einklang gebracht.ALLES AUF EINEN BLICK:Größe: 0,75LUVP: 6,99EUR / 9er-KisteAb Juli 2021 ist NATURWALD QUELLE in den Sorten Naturelle und Medium beiausgewählten Partner*innen im Südwesten und Westen Deutschlands - beispielsweiseim Getränkeabholmarkt und im Lebensmitteleinzelhandel - erhältlich.Das entsprechende Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link: NATURWALD QUELLE(https://danone-my.sharepoint.com/personal/linda_schumacher_danone_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flinda_schumacher_danone_com%2FDocuments%2FBILDMATERIAL%2FNATURWALD%20QUELLE&originalPath=aHR0cHM6Ly9kYW5vbmUtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbGluZGFfc2NodW1hY2hlci9FZ0NCcVU4WWw5SkRpUk1nT1RZMWkxWUIwYUlpR25lNWoxU2VQbTk2Q3dFMnVBP3J0aW1lPWhHMERjWTgwMlVn) .----------------------[1] Mehr Informationen auf https://www.volvic.de/[2] Ausgenommen Deckel und Etikett, daran arbeitet Volvic mit Hochdruck!Pressekontakt:Franziska WeberAm Hauptbahnhof 1860329 Frankfurt am Main+49 (0) 175 3616 219mailto:franziska.weber@danone.comhttp://www.volvic.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52288/4947359OTS: Danone Waters Deutschland GmbH