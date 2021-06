"Ich bin teamfähig" - Wirklich? Wieso Soft Skills wichtiger werden und wie Jobsuchende die eigenen herausfinden

Düsseldorf (ots) - Wer sich auf einen neuen Job bewirbt, weiß: Die Frage nach

den Stärken und Schwächen wird kommen - auch wenn es mittlerweile

unterschiedlichste Möglichkeiten gibt, wie Personaler*innen diese abfragen. Doch

vielen Jobsuchenden fällt es gar nicht so leicht, diese zu beantworten. Dabei

werden persönliche Eigenschaften immer wichtiger bei der Suche nach einem

passenden Job, wie eine StepStone Studie unter 2.700 Führungskräften und 2.000

Recruiter*innen zeigt . Mit dem StepStone Persönlichkeitstest TrueYou

(https://www.stepstone.de/Karriere-Bewerbungstipps/persoenlichkeits-assessment/)

kann jetzt jede*r die eigenen Soft Skills testen und mehr über seinen ganz

persönlichen Arbeitsstil erfahren.



Persönliche Eigenschaften wichtiger als berufliche Erfahrung





73 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass persönliche Eigenschaften diewichtigsten Faktoren bei der Auswahl der passenden Kandidaten*innen seien - nochvor der beruflichen Erfahrung (68 Prozent). 87 Prozent glauben sogar, dass diepersönlichen Faktoren in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen werden. SozialeKompetenzen liegen mit 67 Prozent auf Platz 3. Formelle Abschlüsse oder garNoten scheinen im Gegensatz dazu weniger wichtig (10 Prozent und 5 Prozent)."Gerade die Corona-Pandemie zeigt, dass immer mehr Menschen als Quereinsteigerneue Jobs ausüben, in denen sie wenige oder keine Vorkenntnisse besitzen. Umsowichtiger sind hier bei der Bewerbung Soft Skills", sagt StepStoneKarriere-Expertin Lea Schröder. "Wir beobachten, dass Unternehmen bei denEinstellungskriterien ein zunehmendes Augenmerk auf die sogenannten weichenFaktoren legen und es sich zum Ziel machen, dass die neuen Mitarbeiter*innen zurUnternehmenskultur passen." Aber welche Soft Skills müssen Arbeitnehmer*innen inZukunft mitbringen? Unter den Top 3 liegen laut StepStone StudieKommunikationsfähigkeit (75 Prozent), Flexibilität (66 Prozent) undOrganisationfähigkeit (61 Prozent).Persönlichkeitstest hilft, Menschen und Jobs besser zu matchenDoch wie können Menschen herausfinden, welche Soft Skills sie besitzen?StepStone hat dafür den TrueYou Persönlichkeitstest entwickelt. Anhand einigerkreativer Fragen erhalten Menschen einen detaillierten Persönlichkeitsreport,der ihnen zeigt, welche persönlichen Eigenschaften bei ihnen besondersausgeprägt sind. "Wir bei StepStone wollen, dass jeder Mensch den richtigen Jobfindet. Um sich bei einem Arbeitgeber wohlzufühlen, kommt es aber nicht nurdarauf an, dass der Lebenslauf dem Anforderungsprofil entspricht. Auch diePersönlichkeit eines Menschen muss zum Job und zum Unternehmen passen", sagtSchröder. "Deshalb messen wir auch die persönlichen Faktoren von Jobsuchenden,