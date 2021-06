Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Autokonzern Hyundai übernimmt Robotik-Unternehmen in den USA Der südkoreanische Autokonzern Hyundai Motor Group baut sein Robotik-Geschäft aus. Die Übernahme eines Mehrheitsanteils am US-Robotik-Unternehmen Boston Dynamics von der Softbank Group sei abgeschlossen, teilte Hyundai am Montag mit. Der Wert von …