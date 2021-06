Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske Aktier Nachrichtenquelle: globenewswire | 21.06.2021, 13:52 | 24 | 0 | 0 21.06.2021, 13:52 | Der har den 11. juni 2021 været en fejl i beregning af indre værdi for afdelingen Danske Aktier i Investeringsforeningen PFA Invest, der har medført at afdelingens indre værdi har afveget med mere en 0,5 pct. i løbet af dagen.

Nedenfor er en oversigt over afvigelserne til indre værdi med den relevante periode angivet. Afdeling Tidspunkt Afvigelser i NAV For LAV eller HØJ NAV PFA Invest Danske Aktier



ISIN:DK0060446623 Perioden fra 11. juni 2021 kl. 09:40 til 11. juni 2021 kl. 17.00 2,00% NAV var angivet for LAVT Fejlen er rettet og indre værdi har været korrekt den efterfølgende handelsdag den 14. juni 2021. Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til pfainvest@pfa.dk. Med venlig hilsen

PFA Asset management A/S Rasmus Bessing

Direktør, COO









0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer