Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdeling har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 9:40 den 17. juni 2021 med op til 1,20 %. Den indre værdi blev korrigeret den 17. juni 2021 ved prisudsendelsen kl. 9:55.



Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdeling: