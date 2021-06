21.06.2021 / 14:00

Angelsächsische Fondsmanager steigern Anteil im DAX nach Pandemie - deutsche Investoren zurückhaltender



ESG-Integration bei der Investmententscheidung steigt weiter sprunghaft an

Frankfurt / London, 21. Juni 2021 - Der Anteil von angelsächsischen Fondsmanagern im DAX ist 2020 um rund drei Prozentpunkte auf knapp 60% des institutionellen Streubesitzes im DAX (UK & US zusammen) gestiegen, so die aktuelle Studie des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband und IHS Markit. Die "Who owns the German DAX?"-Studie analysiert die Strukturveränderungen der Investorenlandschaft des DAX.

Nach den Kurseinbrüchen im ersten Quartal 2020 haben Fondsmanager aus Nordamerika und dem Vereinigten Königreich ihren Anteil am DAX wieder ausgebaut. Der Anteil der amerikanischen Investoren steigt um 1,7 Prozentpunkte auf 37,6% des institutionellen Streubesitzes im DAX, der Anteil der Briten legte um 1,3pp auf 20,7% zu. Der Anteil der deutschen Manager fiel hingegen um 1,5pp auf 13,3%.



ESG-Integration wird zunehmend wichtiger



Der Megatrend ESG-Integration bei Investmententscheidungen schritt auch im Jahr 2020 mit hohem Tempo voran. Rund die Hälfte der 100 größten Investoren im DAX besitzt eine hohe Sensitivität bei der Integration von ESG-Kriterien in den Anlage- und Engagement-Prozessen. Dies entspricht einer Verdopplung gegenüber 2019.



Das Hauptaugenmerk der Studie lag sowohl auf der Verteilung, als auch speziell auf den Veränderungen und Mittelflüssen des institutionellen Streubesitzes der DAX-Emittenten hinsichtlich Geografie, Investment-Stil sowie den meist genutzten Handelsplätzen. Hierbei wurden Investments auf Investorengruppenebene, von Staatsfonds sowie die Bedeutung von extra-finanziellen Kriterien und das Abstimmverhalten von Investoren näher untersucht.