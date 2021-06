Gesperrte Brücke in Wiesbaden führt zu Verzögerungen im ICE-Verkehr Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.06.2021, 14:19 | 33 | 0 | 0 21.06.2021, 14:19 | WIESBADEN (dpa-AFX) - Wegen einer gesperrten Autobahnbrücke in der Nähe des Wiesbadener Hauptbahnhofs kommt es im ICE-Fernverkehr in der Region zu Behinderungen. Die Züge könnten derzeit den Wiesbadener Hauptbahnhof nicht anfahren, teilte eine Bahn-Sprecherin in Frankfurt am Montag mit. Nach Angaben der Bahn ist unter anderem die ICE-Strecke von Köln nach Mannheim betroffen - es kommt zu Umleitungen und Verspätungen. Derzeit verkehre auch kein Regionalverkehr am Hauptbahnhof, mit Ausnahme der Züge von Wiesbaden nach Limburg. Wegen großer Risse, einer Absenkung und heruntergestürzter Betonteile war eine Brücke der Autobahn 66 Ende vergangener Woche überraschend gesperrt worden. Das betrifft auch die Straßen und wichtige Bahngleise, die unter der Brücke verlaufen./löb/DP/mis







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer