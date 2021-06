Brown-Forman Deutschland baut Investitionen in die Super Premium Marken aus und schafft 13 neue Stellen (FOTO)

Hamburg (ots) - Neben der weltbekannten Marke JACK DANIEL'S Tennessee Whiskey

bereichert eine weitere Auswahl internationaler Premium und Super Premium

Spirituosen das Brown-Forman Deutschland Portfolio. Zukünftig sollen 22

Mitarbeiter*innen das große Potenzial der Super Premium Spezialitäten weiter

ausbauen. Hierfür schafft Brown-Forman Deutschland 13 neue Stellen.



Die Super Premium Kategorie wächst nachhaltig*. "Als wir vor rund 10 Jahren in

Deutschland mit der Vermarktung und Distribution der Brown-Forman Marken unter

dem Dach einer eigenen Organisation starteten, stand die Weiterentwicklung der

JACK DANIEL'S Markenfamilie im Fokus. Nun wollen wir parallel weiteren Marken im

Portfolio noch mehr Aufmerksamkeit schenken und sie stärker in unserer

strategischen Ausrichtung berücksichtigen. Die Investitionen in unsere

Flaggschiffmarke bleiben davon unberührt. Entsprechend stocken wir zeitnah die

Manpower unseres Teams für die Super Premium Marken in unserer Hamburg-Zentrale

und im Außendienst massiv auf und schaffen hierfür 13 neue Stellen", kündigt

Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland und Tschechien, an.

"Weitere neun, bereits für das Super Premium Segment verantwortliche Positionen

werden in die neue Struktur eingegliedert," führt Yiannis Pafilis aus. Der

deutsche Markt zählt innerhalb der globalen Brown-Forman Corporation nach den

USA zu den umsatzstärksten Märkten.





Brown-Forman Deutschland besetzt mit seinem Super Premium Portfolio eineVielzahl an verschiedenen Kategorien mit Spirituosen aus aller Welt: Neben JACKDANIEL'S bereichert die Woodford Reserve Markenfamilie das American WhiskeyAngebot. Mit Benriach The Original Ten und The GlenDronach erweitern seiteinigen Jahren zwei schottische Single Malts das internationaleWhisk(e)y-Sortiment. Fords Gin ist noch ein absoluter Newcomer im Portfolio. Dervon dem Bartender und Gin-Experten Simon Ford explizit für Bartender*innenentwickelte Gin wurde Anfang 2021 in der Gastronomie und bei Amazon eingeführt.Herradura Tequila, der sich in seiner Heimat Mexiko schon lange eines hohenBekanntheitsgrades erfreut, gibt es im Super Premium Segment in den QualitätenReposado und Añejo.Die aktuellen Stellenangebote sind auf den gängigen Jobbörsen, in dem neugelaunchten Brown-Forman Deutschland Arbeitgeberprofil auf XING(https://www.xing.com/pages/brown-formandeutschlandgmbh) und auf derBrown-Forman Deutschland Website (https://brown-forman.jobs/deu/jobs/)ausgeschrieben.*Quelle: IWSR, Volumen, 2019 zu 2018Premium-Qualität seit 1870Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben vonGenerationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt.Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman DeutschlandGmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosenaus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACKDANIEL'S Tennessee Whiskey und Woodford Reserve sowie die Scotch WhiskysBenriach und The GlenDronach. Fords Gin, FINLANDIA Vodka, die Tequilas ELJIMADOR und HERRADURA und der Likör CHAMBORD runden das Angebot ab.Weltweit kümmern sich rund 4.800 Mitarbeiter*innen um die Marken aus dem HauseBrown-Forman, die in circa 170 Ländern vertrieben werden. Das seit 1870familiengeführte Unternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. InDeutschland zählen rund 160 Mitarbeiter*innen zum Unternehmen, das im Jahr2020/2021 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setztsich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgangmit Alkohol ein.