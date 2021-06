Vicinity Motor Corp. erhält von Le Groupe Transbus, dem Betreiber von Québec Transit, Auftrag über drei Vicinity-Classic-Busse

VANCOUVER, BC (KANADA) - 21. Juni 2021 – Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC) (OTCQX:BUSXF) (FRA:6LG) („Vicinity Motor“ oder „Unternehmen“) (ehemals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas- und sauberen Dieselfahrzeugen, gab heute den Eingang eines neuen Auftrags für drei (3) Vicinity-Classic-Busse von Le Groupe Transbus, dem Betreiber von Québec Private Transit, bekannt.

Gemäß den Bedingungen des Liefervertrags hat Le Groupe Transbus beim Unternehmen drei Vicinity-Classic-Busse mit sauberer Dieseltechnologie und einer Länge von jeweils 30 Fuß (ca. 10 Meter) bestellt. Die Vicinity-Busse werden bei der kanadischen Nahverkehrsgesellschaft EXO eingesetzt und bedienen die Stadt Varennes, einen Vorort von Montreal. Transbus besitzt und betreibt derzeit neun Vicinity-Classic-Busse, und mit diesem Auftrag erhöht sich die Gesamtzahl dieser Busse in der Flotte damit auf 12.

„Unsere Vicinity-Classic-Busse beweisen weiterhin ihre Marktführerschaft und ihren Status als Flaggschiff bei kanadischen Verkehrsbetrieben, da wir von unserer großen Basis zufriedener, langjähriger Kunden wiederkehrende Aufträge erhalten“, sagte William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. „Wir freuen uns darauf, Seite an Seite mit unseren nordamerikanischen Nahverkehrspartnern zu wachsen, die eine immer größere Flotte unserer Busse einsetzen und letztendlich auf elektrisch ausgerichtete Flotten umsteigen werden. Der jüngste Vertrag von Vicinity mit Calgary Transit wurde aufgrund der ersten größeren Ausschreibung für Elektrobusse mittlerer Größe in Kanada vergeben. Vicinitys Lightning-Produkt erweist sich im Markt für elektrische Nahverkehrsfahrzeuge bereits jetzt als führend und ist für diesen Übergang bereit.“

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.