ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) teilt mit, dass die rumänische Nationalagentur für Mineralressourcen eine 18-monatige Verlängerung des Arbeitsprogramms der aktuellen Phase I (Explorationsphase) für die Explorationslizenz Ex-10 Parta auf dem rumänischen Festland genehmigt hat. Die Lizenzverlängerung der Phase I wurde ohne zusätzliche Arbeitsprogrammverpflichtungen gewährt und ist laut Konzessionsvertrag nur mit einer Technologietransfergebühr von 14.520 Euro für den 18-Monats-Zeitraum verbunden.



Wichtige Punkte:



- Gewährung einer 18-monatigen Verlängerung der Explorationslizenz Ex-10 Parta für die aktuelle Explorationsphase.



- Die Verlängerung ermöglicht ADX die Beschaffung alternativer Finanzierungen im Namen von Danube Petroleum Limited, um ein 100 km2 umfassendes seismisches 3D-Programm zu erwerben, das nach einem Verzug eines früheren Partners aufgeschoben wurde.



- Die Explorationslizenz Ex-10 Parta umgibt die Produktionslizenz Iecea Mare in Rumänien, die die Ende 2019 niedergebrachte Gasbohrung Iecea Mica-1 (IMIC-1) enthält - siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung.



- Das geplante seismische 3D-Arbeitsprogramm wurde konzipiert, um Bewertungsmöglichkeiten innerhalb der Produktionslizenz Iecea Mare sowie sowohl Explorations- als auch Bewertungsziele in der weiteren Explorationslizenz Parta anzuvisieren.



ADX hält einen Anteil von 49 % an Danube Petroleum Limited (Danube), während der verbleibende Anteil im Besitz der Reabold Resources Plc ist. Danube hält über ihre 100-prozentige rumänische Tochtergesellschaft ADX Energy Panonia Srl:



- eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationslizenz Ex-10 Parta in Rumänien (einschließlich einer 100-prozentigen Beteiligung am einzigen Risikoausschlussbereich Parta); und



- eine 100-prozentige Beteiligung an der Produktionslizenz Iecea Mare in Rumänien (die die Bohrung IMIC-1 beherbergt).



Die Verlängerung des Arbeitsprogramms wird ADX die Beschaffung alternativer Finanzierungen im Namen von Danube ermöglichen, um ein seismisches 3D-Programm zu erwerben, das konzipiert wurde, die Bewertungs- und Explorationsmöglichkeiten innerhalb der Explorationslizenz Ex 10 Parta sowie der Produktionslizenz Iecea Mare weiter zu definieren.