Ist das nun der perfekte Einstiegszeitpunkt bei CureVac? Das Impfdesaster des Unternehmens aus Tübingen hat den Kurs in unglaubliche Tiefen gestürzt. Doch nach den Panikverkäufen, die den Kurs teilweise mehr als halbiert haben, wird CureVac nun wieder zurückkommen! Vom Tiefpunkt vor wenigen Tagen aus gesehen hat das Unternehmen bereits wieder 20 Euro aufgeholt!

So hatten sich die Anleger das erhofft. Der Kurs erholt sich wieder bockstark und es macht sich Optimismus breit! Wie man von Unternehmensseite hört, ist der Rückschlag gar nicht so krass wie es nach außen hin wirkt. Man hat nur schlicht und ergreifend zu wenige Corona-Infektionen in der derzeitigen Phase, weshalb man keine vernünftigen Daten erheben kann!

Diese Situation ist natürlich dem Fakt geschuldet, dass der Impf-Effekt durch anderen Corona-Vakzine bereits sehr gut anschlägt und somit kaum vernünftige Daten durch die Studien erhoben werden können. Dennoch muss CureVac nun weiter Gas geben! Heute wächst der Kurs aber bereits wieder stark an. Das Plus beträgt 2,73 Prozent und 1,43 Euro! Das erhöht den Kurs auf 53,81 Euro!

