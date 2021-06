Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Deshalb möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Die Kursaussichten von TUI werden weiter mit großer Skepsis gesehen! Denn die Ausbreitung der Delta-Variante bereitet den Anlegern Sorgen. Wird sich diese weiter ausbreiten? Falls ja, dürften wieder einige Reiseziele wegbrechen und somit auch Einnahmen für das deutsche Reiseunternehmen wegfallen! Das hatte so wohl niemand erwartet!

Diese Situation ist höchst dramatisch für die Anleger von TUI! Man sollte sich schnellstens einen genauen Überblick verschaffen, wie sinnvoll die Investition noch ist oder ob man vielleicht sogar nachkaufen könnte. Denn die aktuell sehr betrübte Stimmung kann schnell wieder aufblühen, da die Coronazahlen in Deutschland tendenziell immer weiter sinken.

Diese Situation wirkt also möglicherweise dramatischer als sie eigentlich ist. Vielen ist bereits klar, dass das Schiff nicht untergehen wird und TUI nach der Pandemie wieder zu einem Big Player in der Branche aufsteigen wird. Dennoch muss man hier heute satte Verluste verkraften! Der Kurs verliert ganze 1,98 Prozent und 0,09 Euro, sodass der Kurs bei 4,611 Euro steht!

