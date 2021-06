Havila Shipping ASA Information to bondholders in Havi04 and Havi07 Nachrichtenquelle: globenewswire | 21.06.2021, 14:57 | 20 | 0 | 0 21.06.2021, 14:57 | Attached you will find information about due date 30.06.21





Contact:



CFO Arne Johan Dale, +47 909 87 706 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments Havi07 Q221

Havi04 Q221



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer