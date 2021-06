Seit heute kann die neue Anleihe von Schalke 04 von Investoren gezeichnet werden. Die Emission hat ein Volumen von bis zu 15,893 Millionen Euro. Sie läuft bis 2026. Die jährliche Verzinsung beträgt 5,75 Prozent. Die Zeichnungsfrist endet am 30. Juni.Mit dem frischen Geld aus der neuen Anleihe will der Fußballclub eine in diesem Sommer auslaufende Anleihe refinanzieren, die ebenfalls ein Volumen von 15,893 Millionen Euro hat. ...