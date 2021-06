Noch im März 2020 notierte Dow bei 21,95 US-Dollar, anschließend stieg der Wert über seine Vorgängerhochs aus Ende 2019 von 56,25 US-Dollar auf einen Spitzenwert von 71,38 US-Dollar und somit das projizierte Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement. Nach einigen Tagen eines Toppings in diesem Bereich drehte der Trendverlauf und führte zu besagtem Trendbruch.

Nächster Support EMA 50

Die technische Auswertung ergibt nun kurzfristiges Abschlagspotenzial bei Dow auf 60,00 US-Dollar, darunter auf den EMA 50 bei 57,60 und schließlich die Hochs aus 2019 bei 56,25 US-Dollar. Nach den massiven Kursabschlägen aus der Vorwoche könnte es zeitweise jedoch zurück in den Widerstandsbereich von 65,00 US-Dollar aufwärts gehen. Von dort an allerdings werden weitere Abschläge stark favorisiert. Ein bullisches Szenario für die Dow-Aktie würde sich dagegen erst ober von 71,38 US-Dollar ergeben, dann könnte das nächstgrößere Ziel um das 161,8 % Fibo sowie der Kursmarke von 77,72 US-Dollar in Angriff genommen werden.