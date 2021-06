PerkinElmer unterstützt JUMP-CP Konsortium, indem das Unternehmen den weltweit größten öffentlichen Cell Painting Datensatz erstellt

PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen, das eine gesündere Welt durch Innovation anstrebt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine PhenoVue Cell Painting Reagenzkits für das Joint Undertaking in Morphological Profiling-Cell Painting (JUMP-CP) Konsortium bereitstellt. Das Konsortium, unter Leitung des Broad Institute of MIT and Harvard schließt führende Pharmaunternehmen und gemeinnützige Forschungsinstitutionen ein, die sich auf die Erstellung und Weitergabe des weltweit größten öffentlichen Zellbildgebungsdatensatzes konzentrieren, um Wissenschaftler bei der Bestimmung der Wirkungsmechanismen neuer Therapieformen vor ihrer Einführung im Rahmen klinischer Studien bei Patienten zu unterstützen. Nach Fertigstellung wird der Datensatz die Informationen von mehr als 1 Milliarde Zellen liefern, die über 140.000 Kleinmolekülen und genetischen Änderungen entsprechen. Der gegenwärtige Mangel an umfassendem und offenem Zugang zu dieser Art wichtiger Daten - darunter Wirkstoffwirksamkeit und Toxizitätsreaktion sowie Einblicke zum Krankheitsabgleich - bildete stets einen Engpass in der Wirkstoffentwicklung und führte daher zu längeren Entwicklungszyklen.

Durch Nutzung des PerkinElmer PhenoVue Reagenzkits, das zu validierten, voroptimierten Fluoreszenz-Untersuchungen führt, werden die Wissenschaftler des Konsortiums von der Bequemlichkeit und Einfachheit seines gebrauchsfertigen Formats und der Kompatibilität mit High-Content-Screening-Anwendungen profitieren. Dies wird dazu beitragen, sowohl Zeit als auch Ressourcen für die Forscher einzusparen.

Dr. Alan Fletcher, Senior Vice President of Life Sciences bei PerkinElmer, Inc. kommentierte die Bedeutung der JUMP-CP Zusammenarbeit mit den Worten: „Eine der zentralen Herausforderungen der heutigen Wirkstoffentwicklung besteht in der Prognose, wie neue Medikamente potenziell wirken werden, wenn sie in den menschlichen Körper gelangen. Bei Cell Painting handelt es sich um eine aufregende neue Methode, um Zellbiologie mit rechnerbasierter Biologie zu kombinieren, um somit eine prädiktivere Wirkstoffentwicklung durchzuführen, die dazu beitragen kann, die Markteinführung für neuartige Therapieformen zu beschleunigen und gleichzeitig im Rahmen klinischer Studien Fehler im Spätstadium zu reduzieren. Wir sind hocherfreut, bei dieser wegweisenden Forschungsarbeit und Datensatzentwicklung eine entscheidende Rolle spielen zu können.”