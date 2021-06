Neustadt a. d. W. (ots) - Fast 600.000 Menschen mussten im vergangenen Jahr zur

Schuldnerberatung. Betroffen waren vor allem alleinerziehende Frauen und

Single-Männer, die meist nach einer Scheidung in finanzielle Not gerieten. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) gibt Tipps zum

Steuern sparen für Geschiedene, Alleinerziehende und Menschen in der

Privatinsolvenz.



Fast jede dritte alleinerziehende und überschuldete Frau (29,0 %) sowie jeder

fünfte alleinlebende und überschuldete Mann (20,0 %) war im vergangenen Jahr

geschieden; Paare ohne Kinder waren hingegen vergleichsweise selten

überschuldet, wie das Statistische Bundesamt Anfang Juni mitteilte

(Pressemitteilung Nr. 263 vom 7. Juni 2021).





Deshalb hier unsere Empfehlungen für Menschen, die sich scheiden lassen,alleinerziehend sind oder Privatinsolvenz anmelden müssen, um ihre steuerlicheSituation zu verbessern:Geschiedene: Steuerfrei Gewinne ausgleichen, Rente teilen oder UnterhalterhaltenDer Zugewinnausgleich: Lässt sich ein Paar scheiden und eine/r von beiden hateinen größeren Zugewinn als der/die andere, wird - ohne anderslautendenEhevertrag - so ausgeglichen, dass am Ende beide Ex-Partner gleich viel Zugewinnhaben. Und zwar steuerfrei für beide. In manchen Fällen wird der Zugewinn übereine Immobilie ausgeglichen. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihre Immobiliean einen Dritten verkaufen oder sie Ihrem Ex-Ehepartner übertragen, müssen Sieden Veräußerungserlös versteuern oder können ihn auch steuerfrei vereinnahmen.Deshalb empfiehlt die VLH, sich vor dem Vertragsabschluss steuerlich beraten zulassen.Der Versorgungsausgleich: Seit dem 1. September 2009 ist das Gesetz zumVersorgungsausgleich neu geregelt: Lassen sich Eheleute scheiden, wird alles,was während der Ehe für die Altersvorsorge angespart wurde, zusammengerechnetund je zur Hälfte geteilt - und zwar bereits bei der Scheidung. Ausgezahlt wirddann beim Eintritt ins Rentenalter. Damit hat der Gesetzgeber das Prinzip der"internen Teilung" festgelegt, und dadurch bleibt der Ausgleich selbststeuerfrei.Wie ein Versorgungsausgleich, also eine Teilung der Rentenansprüche bei einerScheidung, tatsächlich abläuft, entscheidet das zuständige Familiengericht. Esstellt fest, wie lange die Ehe gedauert hat und wie viel währenddessen in dieAltersvorsorge eingezahlt wurde. In einem entsprechenden Urteil wird festgelegt,welcher Ehegatte wie viele seiner sogenannten Renten-Entgeltpunkte an denanderen abgeben muss.Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Rentenansprüche geteilt werden können:Man zahlt seinen Ex-Ehepartner mit einer einmaligen Summe aus. Dafür wird die