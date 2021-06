---------------------------------------------------------------------------

AlzChem schafft zusätzliche Kapazitäten für Wachstum bei pharmazeutischen Anwendungen



* Erweiterung der Nitril-Anlage erfolgreich in Betrieb genommen

* Produktlinie NITRALZ(R) mit Anwendungen im Pharma- und Agro-Markt, als UV-Absorber und umweltfreundliche Farbpigmente weiter auf Wachstumskurs

Trostberg, 21. Juni 2021 - Die AlzChem Group AG ist startklar für weiteres Wachstum ihres Nitril-Geschäfts, speziell mit Anwendungen im Pharma- und Agro-Markt. Mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Mio. Euro und nach einer rund 15-monatigen Bauzeit konnten die um 50 % erhöhten Produktionskapazitäten budget- und termingerecht in Betrieb genommen werden. Je nach Produktmix erwartet AlzChem daraus einen zusätzlichen jährlichen Umsatz von mindestens 10 Mio. Euro bis maximal 20 Mio. Euro.

Andreas Niedermaier, CEO der AlzChem Group AG: "Wir sind der einzige Anbieter von Spezialnitrilen außerhalb Chinas. Diese Alleinstellung zahlt sich mehr und mehr aus, weil viele Pharma-Hersteller ihre Lieferketten europäischer und versorgungssicherer ausrichten. Insbesondere seitdem wir 2019 eine Anlage zur Herstellung hochreiner und -korrosiver Dichlornitrile in Betrieb genommen hatten, konnte sich unsere NITRALZ(R)-Produktlinie als wichtige Säule unserer Wachstumsstrategie beweisen - auch im herausfordernden Jahr 2020. Die Anwendungen im Pharma-Markt als Ausgangsstoff für wichtige Medikamente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von HIV sind vielfältig und stehen teilweise erst am Anfang. Auch Anwendungen als Biozid, als umweltfreundliche Farbpigmente oder als Additiv in Sonnencremes als UV-Absorber sind extrem breit gefächert und wachstumsstark. Gleichzeitig sind aus unserer Sicht noch lange nicht alle Anwendungsmöglichkeiten erschlossen. Wir werden hier in der Zukunft noch weitere interessante Einsatzgebiete und Innovationen sehen."