FXVIEW richtet sich global aus und gründet Tochtergesellschaft im Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen

Fxview ist in Europa mit mehreren europäischen Lizenzen tätig und stellt auf dem EU-Markt bereits eine etablierte Marke dar. Zu Beginn dieses Monats wurde das Unternehmen von der Finvasia Group, einem weltweit führenden FinTech-Unternehmen, übernommen.

„Wir gehen davon aus, dass sich unserer Plattform viele weitere Trader anschließen werden. Wir planen, auf dieser Plattform zusätzliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten, beispielsweise Forschung und Analyse, eine höhere Hebelwirkung, innovative Trading-Tools, Social Trading, MAM-/PAMM-Services, Partnerprogramme, Treueprogramme und vieles mehr“, so Rahul Bansal, Director von Charlgate SVG LLC.

„Wir sind bereits seit mehr als zehn Jahren mit ununterbrochenem Erfolg im Bereich Trading tätig. Eines unserer Hauptziele war es schon immer, unsere rechtlichen Rahmenbedingungen auszuweiten“, so Sarvjeet Virk, Managing Director der FINVASIA Group.

„Die Offshore-Niederlassung ist ein wichtiger Meilenstein für Fxview. Dadurch können unsere Bestands- und Neukunden vollen Nutzen aus unserem innovativen System ziehen, das unter anderem wegweisende Plattformen und Tools, eine extrem schnelle Ausführung, hervorragende Handelsbedingungen und ausgezeichneten Kundensupport umfasst“, so Virk weiter.

Über Fxview

Eigentümer und Betreiber der Marke Fxview ist Charlgate Ltd. (ein Unternehmen der Finvasia Group) mit Hauptsitz in Limassol (Zypern). Charlgate Ltd. ist gemäß der Europäischen Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) tätig, wird seit 2018 unter der Lizenz 367/18 durch die CySEC reguliert und ist Mitglied des Investor Compensation Fund (ICF, Einlagensicherungsfond).

Charlgate Ltd ist zudem bei der Financial Conduct Authority - FCA (850138) des Vereinigten Königreichs, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin (157125), der französischen Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR ( 85051), der italienischen Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB (5151), der spanischen Comisión Nacional de Mercado de Valores - CNVM (4892) und dem norwegischen Finanstilsynet - (FT00118545) registriert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://fxview.com/

Über die FINVASIA Group

FINVASIA ist ein multidisziplinäres, multinationales Unternehmen, das in technologieorientierte Geschäfte und Produkte investiert. Es ist bei mehreren Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt für verschiedene Tätigkeiten registriert. Finvasia ist (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und Schwesterunternehmen) bei der SEC, USA (152771), der Reserve Bank of India als NBFC, der National Stock Exchange of India als Professional Clearing Member (M51912), der Bombay Stock Exchange (4043), der Multi Commodity Exchange of India (55135) und der NCDEX als Trading Member (01259), der Association of Mutual Funds of India (103331) und bei CDSL als Depository Participant (12084300) registriert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://finvasia.com/

