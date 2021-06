Berkshire Hathaway – Rücksetzer bietet sich als Einstiegsgelegenheit in die Warren Buffet-Aktie an!

Mit der Aktie der Beteiligungsgesellschaft bekommt man eine breite Diversifikation ins Portfolio.

Rückblick: Berkshire Hathaway ist eine Beteiligungsgesellschaft mit über 50 Tochtergesellschaften, die in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche tätig sind. Das Unternehmen handelt mit Fahrzeugversicherungen, Schadens- und Unfallversicherungen sowie privaten Lebens- und Krankenversicherungen. Weitere Sektoren sind Medien, oder der Betrieb des größten Schienennetzes Nordamerikas, aber auch Möbelhandel, Energieversorgung sowie die Produktion von Schuhen, Süßigkeiten und Teppichen gehören zum Portfolio.

Meinung: Die Rücksetzer bei den großen Beteiligungen wie an der Bank of America oder American Express, ließen auch den Kurs der Berkshire-Aktie zurücksetzen. Für Stabilität wiederum sorgte aber die größte Beteiligung von Buffets Holding an dem Tech-Giganten Apple. Wenn sich die Stärke bei den Tech-Aktien weiter fortsetzen sollte und auch Standartwerte wieder aufgegriffen werden, dürfte dies auch die Berkshire-Aktie wieder beflügeln. Mit der Aktie der Beteiligungsgesellschaft bekommt man eine breite Diversifikation ins Portfolio. Längerfristig orientierten Anlegern dürfte der Spruch „breit gestreut – nie bereut“ bekannt sein.

Chart vom 21.06.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 278.24 USD





Setup: Der Pullback führte die Kurse bis unter den 50er EMA. Wer nicht direkt einen Long-Trade eröffnen möchte, wartet ab, bis wir Kurse über dem EMA-50 bekommen. Die Position könnte nach dem Entry unter dem letzten markanten Tiefpunkt abgesichert werden.

Meine Meinung zu Berkshire Hathaway ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BRK B





